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Murat Parasayar sonunda gerçekten evlendi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Murat Parasayar sonunda gerçekten evlendi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

08 Kasım 2018 Perşembe 17:31
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Murat Parasayar sonunda gerçekten evlendi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

90'lı yılların başarılı Manken ve Fotomodel'i Murat Parasayar, 1 yıldır nişanlı olduğu Beslenme Uzmanı ve Pilates Eğitmeni Burçin Özevin ile nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdiler. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un üstlendiği nikahın şahitliğini: Abidin Yerebakan, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Deniz Karadeniz yaptı. 

90'lı yıllarda defilelerin ve moda kataloglarının paylaşılamayan yakışıklısı Murat Parasayar, önceki yıl gönlünü kaptırdığı Diyetisyen ve Pilates Eğitmeni Burçin Özevin’le 1 yıl önce nişanlanmıştı. Aylardır düğün telaşı ile koşuşturan nişanlılar sonunda nikah masasına oturup bir ömür boyu birlikte olmak için birbirlerine evet dediler. 1995 yılında Osman Seden’in çektiği Gül ve Diken dizisinde Aydan Şener ile başrolü oynayarak gönüllerde taht kuran Murat Parasayar; ‘’Bu güne kadar bir çok filmde, katalogta, defilede damat rolünü oynadım ve üstlendim ama hiç biri gerçek nikah gibi heyecanlı olmuyormuş. Bizleri yalnız bırakmayarak bu mutlu günümüzde bizimle olan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.’’ dedi. Gecenin sunuculuğunu yapan Çiğdem Tunç çok zarif tuvaleti ile gözleri kamaştırırken, nikah şahitleri Abidin Yerebakan, Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun misafirler tarafından dakikalarca alkışlandılar. Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen düğün töreni gecenin geç saatlerine kadar sürdü ve İzmir Marşı ile noktalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Parasayar
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