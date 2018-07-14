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Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi

Sanartsal Galeri’de, 29 Sanatçının “Muhteşem Renkler ve İzler” adlı Karma Resim Sergisi 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü kalabalık davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi

Sanartsal Galeri’de, 29 Sanatçının “Muhteşem Renkler ve İzler” adlı Karma Resim Sergisi 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü kalabalık davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:51
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Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi

Galerist Firuzan Kaya sergi açılışında “Sanat emekle, sevgiyle, destekle ve ilgiyle büyür ve gelişir. Sanatın ruhumuzu iyileştirici özelliği, birleştirici gücü ruhumuza güzellik ve mutluluk katar” dedi ve sergi kokteylle devam etti.
Çok sayıda karma sergiye katılmış olan sanatçılar‘ın eserleri 20 Temmuz 2018 tarihine kadar Bağdat Caddesi No: 240/13 Göztepe – Kadıköy adresindeki Sanartsal Galeri‘de sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Sergiye Katılan Sanatçılar

Hüseyin Macar, Süha Başaran, Canan Kandemir, Özcan Kandemir, Hayriye Kuran, Gülnur Efendioğlu, Nurşen Turhal Mengeş, Rahime Dizdaroğlu, Sultan Göktepe, Alev Demirkesen, Abdi Yaşar Serin, Bekçet Gökçe, Bedia Sakin, Nigar Tasarım, Aydan Yelger, Rüçhan Karaçam, Nilgün Acar, Müjde Başkale, Esin Soyer, Gonca Akbulut, Feriha Sunal, Mine Batıyel, Berrin Akson, Murat Tefek, Nazmiye Alkanat, Esra Akar, Erdal Kocaman ve Özlem Metinkaya.

Haber : ZAMBAK KARABAY

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