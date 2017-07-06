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Muhteşem açılış partisi

Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapıyor.

Muhteşem açılış partisi

Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapıyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:44
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Muhteşem açılış partisi

AYDIN- Festivalin ilk günü bölge halkına açık, ücretsiz bir açılış partisi ile başladı. Gün boyunca sırasıyla Supernova, Son Feci Bisiklet, Niyazi Koyuncu, Çelik, İskender Paydaş, Umut Kuzey, Seksendört ve MFÖ sahne aldı. Kuşadası halkının büyük ilgi gösterdiği festivalin ilk günü büyük bir coşku ile tamamlandı.

Milyon Yapım organizasyonunda, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda gerçekleşen festival Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanıyor. MFÖ’den Moğollar’a; Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a; Teoman’dan Manga’ya; Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e; Selda Bağcan’dan Mabel Matiz’e 30’un üzerinde sanatçı ve grup 5 gün boyunca Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.

Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 2. Kuşadası Gençlik Festivali 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşiyor. 

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
2. Kuşadası Gençlik FestivaliKral Pop Medyaçelikİskender Paydaş
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