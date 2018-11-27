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Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak

Tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" adlı filmdeki Red karakterini Alışık oynayacak.

Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak

Tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" adlı filmdeki Red karakterini Alışık oynayacak.

27 Kasım 2018 Salı 13:54
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Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak

İSTANBUL

"Esaretin Bedeli" adlı, dünyaca ünlü filmde Morgan Freeman'ın canlandırdığı "Red" karakterini, tiyatrosahnesinde Kerem Alışık canlandıracak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından tiyatroya uyarlanan eser, 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyerini yapacak.

Yönetmenliğini Şakir Gürzumar'ın üstlendiği oyunda, Kaan Taşaner "Andy", İştar Gökseven ise "Müdür Stammas"ı canlandıracak.

Türkiye'de ilk kez sahnelenecek oyunda 25 oyuncu rol alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alışık, Esaretin Bedeli'ni defalarca izlediğini ve hayran kaldığını kaydederek, "Filmi izlerken oyunculuğunu çok beğendiğim Morgan Freeman'ın canlandırdığı Red karakterini bir gün oynayacağım aklımdan bile geçmezdi. Bu eserin Türkiye'de ilk defa sahnelenecek olması dışında, Freeman'ın rolünü oynayacak olmak da ayrı bir heyecan ve coşku getiriyor insana. Baştan sona kadar oynayacağım Red karakterinin sükunetiyle geçen oyun, 'umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez' mottosunu savunan Andy karakteriyle 'eğer hapishaneye düşmüşsen umut tehlikeli bir şeydir ve tehlikeli şeylerden uzak durulmalıdır' diyen Red'in çatışması olarak görülebilir. Sonunda umudun mayalandığı, umutsuzluğun katranlaştığı bir hikaye bizleri bekliyor. Biz de oyunla ilgili umut doluyuz." ifadelerini kullandı.

Provaları devam eden eserin konusu şöyle:

"Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesinde iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkum olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de Andy bu konuda çok dirençlidir. Shawshank'taki her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkumları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekanın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de."

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Anahtar Kelimeler:
Morgan FreemanKerem AlışıkEsareti Bedeli
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