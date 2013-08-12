Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mona Lisa'nın sırrını DNA ortaya çıkaracak

Bilim adamları Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu "Mona Lisa"ya gizemli gülümsemesiyle ilham veren kadının peşine düştü

Mona Lisa'nın sırrını DNA ortaya çıkaracak

Bilim adamları Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu "Mona Lisa"ya gizemli gülümsemesiyle ilham veren kadının peşine düştü

12 Ağustos 2013 Pazartesi 13:19
3505 Okunma
Mona Lisa'nın sırrını DNA ortaya çıkaracak

ANKARA  - Rönesans döneminin efsanevi ismi Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu "Mona Lisa"ya gizemli gülümsemesiyle ilham veren kadının peşine düşen bilim adamları, İtalya'nın Floransa kentinde bir mezarı açarak içindeki cesetlerden DNA örneği aldı. 

Da Vinci'ye modellik yaptığı sanılan Lisa Gherardini'nin ailesinin Santissima Annunziata Bazilikası'ndaki mihrabın altında yer alan mezarından alınan örnekler, geçen yıl Azize Ursula Manastırı'nın bahçesinde bulunan 3 cesetten hangisinin "Mona Lisa"ya hayat veren kadına ait olduğunu ortaya çıkaracak. 

Yaşamının son yıllarını rahibe olarak geçiren Gherardini, 1542'de yaşamını yitirmiş ve manastırın bahçesine gömülmüştü. Gherardini'nin ipek taciri kocası Francesco del Giocondo'nun ailesinin mezarlığına ulaşmak için kilisenin zemininde bir delik açan bilim adamları, Gherardin'nin oğlu Piero'nun cenazesinin de bulunduğu mezardaki kalıntılardan DNA örnekleri aldı.

Araştırmacılardan Silvano Vinceti,  "anne ile çocuğu arasında bir eşleşme bulduğumuzda Mona Lisa'yı da bulmuş olacağız" dedi. 

Vinceti, DNA eşleşmesi bulunduğunda Gherardin'nin kafatası temel alınarak yapılacak resmin de Vinci'nin ünlü tablosu ile karşılaştırılacağını sözlerine ekledi.

Da Vinci, tüm zamanların en ünlü tablosu kabul edilen Mona Lisa'yı yaklaşık 15 yılda tamamlamıştı. 

Ünlü sanatçı, 77 santimetreye 53 santimetre boyutlarındaki eserini renk ve tonlar arasında yumuşak geçişlerle yapılan sfumato tekniğini kullanarak boyamıştı. 

Da Vinci'nin 1519'da ölümünün ardından Fransız Kralı I. Francis'in eline geçen tablo, 1797'de Paris'teki Louvre Sarayı'nda yerini almıştı. Louvre'un eski çalışanlarından Vincenzo Peruggia, İtalya'ya iade edilmesi gerektiğine inandığı tabloyu 1911'de çalmış, 2 yıl sonra yakalanmıştı. 

Mona Lisa tablosu ile Da Vinci'nin bir otoportresi arasında yapılan karşılaştırmaların bazı benzerlikleri ortaya çıkarması üzerine Mona Lisa'nın aslında Da Vinci'nin ta kendisi olduğu ileri sürülmüştü.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 13:20
Anahtar Kelimeler:
Mona Lisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ