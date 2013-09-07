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Mısır'daki olaylardan Giza Piramitleri de nasibini aldı

Mısır’da ordunun yönetime el koyması ve Mursi’nin görevden uzaklaştırılmasından sonra ülkede yaşanan sorunlar, Mısır ekonomisinin "can damarı" turizmi baltaladı

Mısır'daki olaylardan Giza Piramitleri de nasibini aldı

Mısır’da ordunun yönetime el koyması ve Mursi’nin görevden uzaklaştırılmasından sonra ülkede yaşanan sorunlar, Mısır ekonomisinin "can damarı" turizmi baltaladı

07 Eylül 2013 Cumartesi 13:07
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Mısır'daki olaylardan Giza Piramitleri de nasibini aldı

KAHİRE - Mısır dendiği zaman akla ilk gelen ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin en önemli uğrak yeri olan, Giza piramitlerinin son zamanlarda boş olması dikkat çekiyor.

Mısır’da ordunun yönetime el koyması ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin görevden uzaklaştırılmasından sonra ülkede yaşanan sorunlar, Mısır ekonomisinin "can damarı" turizmi baltaladı.

Daha önce rezervasyonları yapılmış olmasına rağmen son olaylar nedeniyle birçok ülkeden gelecek turların operatörleri rezervasyonlarını iptal etti.

Bazı ülkelerin vatandaşlarını Mısır seyahati konusunda uyarmasıyla da turist sayısında oldukça azalma oldu.

Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre çok daha düşük olmasına rağmen ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve gösterilerin devam etmesi, belirli gelir kaynaklarıyla birlikte özellikle turizme zarar veriyor.

Uzmanlar mevcut ekonomik durumun ülkeyi kaosa götürebileceği uyarısında bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 13:08
Anahtar Kelimeler:
Piramit
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