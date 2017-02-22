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Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Mısır Firavunlarından II. Ramses'in, Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı'nda bulunan heykeline güneş ışığı vurdu. Heykele sadece, "doğum ve taç giyme günleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Şubat'ta güneş ışığı vuruyor.

Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Mısır Firavunlarından II. Ramses'in, Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı'nda bulunan heykeline güneş ışığı vurdu. Heykele sadece, "doğum ve taç giyme günleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Şubat'ta güneş ışığı vuruyor.

22 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
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Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu

Mısır Firavunlarından II. Ramses'in, Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı'nda bulunan heykeline güneş ışığı vurdu.

Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen söz konusu doğa olayını Mısır Turizm Bakanı Yahya Raşid, Kültür Bakanı Hilmi Nimnim ile Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra yerel yöneticilerle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamaların özel bir durumu olduğunu ve Ebu Simbel tapınağının keşfedilmesinin 200’üncü yılını kutladıklarını söyledi.

Kutlamalar çerçevesinde farklı ülkelerden gelen 17 dans ve folklor grubunun gösteri düzenlediği ve 1817 yılında keşfedilen Ebu Simbel mabedinin ortaya çıkarılması sürecini anlatan bir fotoğraf sergisinin açıldığı belirtildi.

Ebu Simbel ve çevresi Firavunlar dönemindeki Mısır'da astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan, yönleri gösteren taş pusulayla, yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor.

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'da, Fravun II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması, tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyor.

AA

Son Güncelleme: 22.02.2017 16:04
Anahtar Kelimeler:
II. RamsesMısır
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