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Miniatürk'te yenilenen maketler ziyaretçilerle buluştu

Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından önemli tarihi eserlerin minyatürünün yer aldığı Miniatürk'te, yenilenen 17 maket ziyaretçilerle buluştu.

Miniatürk'te yenilenen maketler ziyaretçilerle buluştu

Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından önemli tarihi eserlerin minyatürünün yer aldığı Miniatürk'te, yenilenen 17 maket ziyaretçilerle buluştu.

18 Mayıs 2017 Perşembe 14:25
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Miniatürk'te yenilenen maketler ziyaretçilerle buluştu

Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından önemli tarihi eserlerin minyatürünün yer aldığı Miniatürk'te, yenilenen 17 maket ziyaretçilerle buluştu.

Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan, yağmur, kar, rüzgar ve güneş nedeniyle yıpranıp eskiyen maketlerin yenileriyle değiştirildiğini söyledi.

Maketlerin Miniatürk Maket Atölyesinde hazırlandığını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Yapım aşaması 1,5 yıl süren yeni maketler park alanı içerisine yerleştirilerek müze ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Bunlar, Ayasofya, Aspendos Antik Tiyatro, Mardin Taş Evleri, Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa, Yedikule Zindanları, Mini Stadyum, Amasya Yalıboyu Evleri, Diyarbakır Ulu Cami, Halil-ür Rahman Cami ve Balıklı Göl, Hacıbektaş-i Veli Külliyesi."

Miniatürk'te 132 maketin bulunduğunu dile getiren Erkan, müzede, en çok ilgiyi Mardin Taş Evleri, Sümela, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Anıtkabir, Mini Stadyum, Ayasofya, Sultanahmet Meydanı ve Bursa Ulu Camisi maketlerinin gördüğünü anlattı.

Erkan, bu yıl da yeni eserlerin Miniatürk'e eklendiğini aktararak, bunları 1. Sultan Ahmet Türbesi, Hamidiye Saat Kulesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı-Emir Bayındır Kümbeti maketleri olarak sıraladı.

Miniatürk, yaz sezonu boyunca her gün 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Resul ErkanMiniatürk
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