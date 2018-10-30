Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi

İSTANBUL - Sanatçının ailesi, dostları, davetliler ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen açılış kokteylinde konukların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi. Sergi salonun da sanatçının tüm eserleri, özellikle burçları konu alan tablolar davetlilerin büyük ilgisini topladı.