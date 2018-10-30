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Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi

Ramada Asia Luxury Hotel, 26 Ekim 2018 Cuma günü Mine Benzer‘i 3. kişisel sergisi Düşten Gerçeğe ile konuk ediyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide sanatçının 71 eseri yer alıyor.

Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi

Ramada Asia Luxury Hotel, 26 Ekim 2018 Cuma günü Mine Benzer‘i 3. kişisel sergisi Düşten Gerçeğe ile konuk ediyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide sanatçının 71 eseri yer alıyor.

30 Ekim 2018 Salı 15:51
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Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Sanatçının ailesi, dostları, davetliler ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen açılış kokteylinde konukların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi. Sergi salonun da sanatçının tüm eserleri, özellikle burçları konu alan tablolar davetlilerin büyük ilgisini topladı.

Düşten Gerçeğe, Altunizade’de bulunan Ramada Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi’nde 2 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Mine Benzer Kısaca Kendini Anlattı...

22 Şubat 1969 Sinop doğumluyum.

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum.

Uzun zamandan beri resim çalısmalarına devam etmekteyim.

Ressam Mehmet Öz ve ressam Erdal Türkben' den ders aldım.

3 kişisel sergi açtım ve 30 karma sergiye katıldım.

Resim çalışmalarıma kendi atölyemde devam etmekteyim.

    

  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.10.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
Düşten Gerçeğe SergisiMine BenzerRamada Asia Luxury Hotel
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