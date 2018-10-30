Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL - Sanatçının ailesi, dostları, davetliler ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen açılış kokteylinde konukların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi. Sergi salonun da sanatçının tüm eserleri, özellikle burçları konu alan tablolar davetlilerin büyük ilgisini topladı.
Düşten Gerçeğe, Altunizade’de bulunan Ramada Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi’nde 2 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.
Mine Benzer Kısaca Kendini Anlattı...
22 Şubat 1969 Sinop doğumluyum.
Yıldız Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum.
Uzun zamandan beri resim çalısmalarına devam etmekteyim.
Ressam Mehmet Öz ve ressam Erdal Türkben' den ders aldım.
3 kişisel sergi açtım ve 30 karma sergiye katıldım.
Resim çalışmalarıma kendi atölyemde devam etmekteyim.
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