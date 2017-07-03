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Milli Kütüphaneden kütüphanelere kitap desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Milli Kütüphane Başkanlığınca Türkiye genelindeki kütüphanelere 117 bin 500, yurt dışındakilere ise 46 bin 560 kitap desteğinde bulunuldu.

Milli Kütüphaneden kütüphanelere kitap desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Milli Kütüphane Başkanlığınca Türkiye genelindeki kütüphanelere 117 bin 500, yurt dışındakilere ise 46 bin 560 kitap desteğinde bulunuldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:13
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Milli Kütüphaneden kütüphanelere kitap desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Milli Kütüphane Başkanlığınca Türkiye genelindeki kütüphanelere 117 bin 500, yurt dışındakilere ise 46 bin 560 kitap desteğinde bulunuldu.

Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman, AA muhabirine, Türkiye genelindeki kütüphanelerin desteklenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kurumlarına bağış gibi yollarla ulaşan ve zaten koleksiyonlarında bulunan eserlerin kütüphanelere kazandırılmasına ilişkin son 3 yıldır yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Toman, bu kapsamda Türkiye genelinde toplam 117 bin 500 kitabın farklı kütüphaneler vasıtasıyla okuyucularla buluşmasını sağladıklarını vurguladı.

Toman, "Son üç yıllık dönemde kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin kütüphanelerine toplamda 6 bin 500 kitap ulaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 93 bin 200, üniversitelere ise 3 bin 800 kitap gönderildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda cezaevlerinin, jandarmanın da içerisinde bulunduğu kuruluşlara 14 bin kitap desteğinde bulunduk." diye konuştu.

Yurt dışındaki kütüphanelere de destek

Yurt dışındaki kütüphanelere de destek olduklarına işaret eden Toman, ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerine, gelen talepleri dikkate alarak kitap yolladıklarını anlattı.

Yürütülen çalışmalarla toplamda 46 bin 560 kitabın yurt dışındaki kütüphanelere gönderildiğini dile getiren Toman, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde yurt dışındaki milli kütüphane başkanlıklarına 14 bin eser gönderilmiş durumda. Ayrıca iş birliği içerisinde çalıştığımız üniversitelere bin 560, yurt dışı temsilciliklerimize 21 bin, bunların dışındaki farklı kurumlara ise 10 bin kitap yolladık." dedi.

Toman, şunları kaydetti:

"TİKA iş birliğinde Almanya, Moldova, Litvanya, Japonya, Kore, Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Pakistan gibi ülkelere gönderildi kitaplarımız. Yurt dışında Türklerin kurduğu derneklerin kütüphanelerine desteklerimiz oldu. Ayrıca Almanya'da muhtelif 14 ayrı noktaya eser desteği sağladık. Bu çalışma, Türk kültürünün tanıtılması, kültürel diplomasi çalışmalarına da destek sağlıyor." 

AA

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