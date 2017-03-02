Milli Kültür Şurası yarın başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek 3. Milli Kültür Şurası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yapması beklenen şura, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın himayesinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında 3-5 Mart tarihlerinde yapılacak.

İlki 1982, ikincisi ise 1989'da yapılan şurada, toplumdaki tüm kesimleri milli kültürü korumak ve geliştirmek maksadıyla bir araya getirmek hedefleniyor.

Türkiye'nin kültür sanat politikalarının belirlenmesinde önemli bir siyaset belgesi oluşturması beklenen şura kapsamında, sahne sanatlarından edebiyata, şehir kültüründen aileye 17 ana başlık altında oluşturulan komisyonlar, kültürün bütün alanlarında "Neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlıyoruz, bunun için neler yapmamız gerekiyor" gibi sorulara, üç gün boyunca cevap arayacak.

Şura boyunca, Türkiye'nin çağdaş sanat anlamında seçkin hat ve resimlerinden oluşan bir karma sergi de katılımcılara açık olacak. Ayrıca Türk müziğinin dehası olarak kabul edilen Tanburi Cemil Bey de vefatının 100. yılında bir konserle yad edilecek.