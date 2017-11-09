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Mikrobiyalitler UNESCO yolunda

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki bir vadide bulunan mikrobiyalitler için UNESCO'ya başvurulmaya hazırlanılıyor.

Mikrobiyalitler UNESCO yolunda

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki bir vadide bulunan mikrobiyalitler için UNESCO'ya başvurulmaya hazırlanılıyor.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:17
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Mikrobiyalitler UNESCO yolunda

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir vadide bulunan ve Van Gölü'deki "su altı peribacaları" olarak bilinen yapıyla benzerlik taşıyan dikitler ilgi çekiyor.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede gölden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Kazma Deresi mevkisinde vadide bulunan mikrobiyalitlerde incelemeler yaptı.

Gürsoy, AA muhabirine, Van Gölü'nün derinliklerindeki dikitlerle benzerlik taşıyan mikrobiyalitlerin, dünyada eşine az rastlanır yapılar olduğunu söyledi.

Bu dikitlerin yaklaşık 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğunun tahmin edildiğini anlatan Gürsoy, "Burası Kapadokya peribacalarını andırıyor. İyi bir çalışmayla gün yüzüne çıkarılması, turizmcilerin ve turistlerin ilgisine, bilgisine ve beğenisine kazandırılması gerekiyor." dedi.

"Korunması gerekiyor"

Yeni fark edilen ve ilçeye güzellik katan dikitlerin korunması gerektiğine işaret eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biz belediye olarak ilçeyi ön plana çıkarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilçemizi 'Sakin Şehir' projesine teklif ettik. Öyle tahmin ediyorum ilçemiz bunu hak ediyor. Ayrıca 10 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bu alanı görenler diyorlar ki 'Neden UNESCO'ya müracaat etmiyorsunuz?' Belediye olarak yapılacak incelemelerin ardından UNESCO için girişimlerde bulunacağız. Öyle ümit ediyorum UNESCO'dan gelecek teknik heyet bunu değerlendirecektir. Biz bu güzelliğin ön plana çıkması için yetkililerimizin desteğini bekliyoruz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
MikrobiyalitlerUNESCOBitlisAdilcevaz
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