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Mevlana'nın hayatını anlatan müzikalin dünya prömiyeri Hollanda'da yapıldı

Dünyaca ünlü İslam düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını anlatan "Söyle, Ben Senim-Mevlana" adlı müzikalin dünya prömiyeri Hollanda'da yapıldı.

Mevlana'nın hayatını anlatan müzikalin dünya prömiyeri Hollanda'da yapıldı

Dünyaca ünlü İslam düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını anlatan "Söyle, Ben Senim-Mevlana" adlı müzikalin dünya prömiyeri Hollanda'da yapıldı.

02 Haziran 2012 Cumartesi 13:31
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Mevlana'nın hayatını anlatan müzikalin dünya prömiyeri Hollanda'da yapıldı

ROTTERDAM (AA) - Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yıldönümü dolayısıyla Rotterdam'daki LP2 tiyatrosunda sahnelenen, "İstanbul Müzik Festivali" ile "Rotterdam Operadagen" ortak yapımı müzikal, büyük ilgi gördü. Besteci Michael Ellison'un hazırladığı müzikalde, dünyaca ünlü düşünür Mevlana'nın hayatından ve gönül dünyasına yön veren Şems-ı Tebrizi ile ilişkisinden kesitler sunuluyor. Müzik direktörlüğünü Lucas Vis'in, vokallerini Hezarfen Ensemble grubunun yaptığı ve 400. yıl kutlamaları kapsamında 24 Haziran'da İstanbul'da da sahnelenmesi planlanan müzikalin Rotterdam'daki gösterimine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ve eşi Manolya Doğan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Büyükelçi Ahmet Üzümcü, Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Hollandalı sanatsever katıldı. Gösterimden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Doğan, 400. yıl kutlamaları kapsamında sahnelenen müzikalin büyük beğeni kazandığını söyledi.Mevlana gibi hem Türk toplumuna mal olmuş hem de bütün dünyada tanınmakta olan çok önemli bir düşünürün hayatının yüksek düzeyli bir operayla dünyada ilk defa Rotterdam'da sahneye konulmasının çok güzel olduğunu kaydeden Doğan, "Burada bence ilginç olan doğu ve batı enstrümanlarıyla bir İslam düşünürünün, bir Müslüman düşünürünün bütün dünyayı kucaklayan düşüncesinin ve felsefesinin izleyicilere gayet güzel bir şekilde aktarılmasıydı" diye konuştu.
Hollanda Kraliçesi Türkiye'yi ziyaret edecek
Opera severlerin eseri beğeniyle izlediğine değinen Doğan, bu tür etkinlikler sayesinde Türkiye'nin kültürel zenginliğinin tanıtıldığını ifade etti.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı dolayısıyla şimdiye kadar çok sayıda etkinliğin düzenlediğini aktaran Büyükelçi Doğan, faaliyetlerin sadece siyasi ya da ekonomik alanla sınırlı olmadığını, kültürel alana da büyük önem verildiğini söyledi.
"Kültürün her iki toplumu bir araya getiren önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz" diyen Büyükelçi Doğan, bu çerçevede 60 kadar etkinliğin Hollanda'da izleyiciyle buluştuğunu anlattı.
Hollanda Kraliçesi Beatrix'in kutlamalar kapsamında 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini de hatırlatan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul'da önemli bir kültürel etkinliğe birlikte katılmaları planlanıyor. 400. yıl gerçekten gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek akademik anlamda iki toplumu birbirine yakınlaştıran, iki toplumun birbirinini daha iyi tanımasına vesile olan bir etkinlikler dizisi şeklinde sürüyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:32
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Mevlananın Hayatını Anlatan Müzikalin Dünya Prömiyeri Hollandada Yapıldı
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