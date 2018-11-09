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‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi...
‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi
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‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi...

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‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

09 Kasım 2018 Cuma 17:56
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‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

İranlı ve Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı Blue Rhino Art’ın Adahan Otel’in eşsiz mahzenindeki "Metamorphosis  - Değişim" adlı sergisi, 1. Bölüm 2 Kasım 2018 Cuma günü sanatseverlerle buluştu.

Sergi; figüratif resimlerden nakışa, enstelasyondan dijital sanata kadar farklı tekniklerle bir araya gelmiş eserlerden oluşmaktadır. 

Küratör Tima Jam, serginin temasının içerdiğinden şöyle bahsetti. "Bize kendiliğinden empoze edilen ve ya dayatılan şeyleri geçmişimizdeki olaylardan kendimizi soyutladığımız ölçüde, ya da başka bir kişiye dönüşümün bir metamorfoz gibi hissettirdiği bir dönüşüme odaklanır...Kişisel ve kollektif dönüşümler üzerinde yakınlaşma ve uzaklaşma serginin geçmiş ve bu günün deneyimleriyle örülen bir iplik gibi bize doğru ilerler” dedi. 

Sergide Ahmad Nasrollahi, Ali İbrahim Öcal, Alireza Jodey, Amir Mohammadzadeh, Barış Cihanoğlu, Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Çağrı Saray, Candan Arıcı, Damla Yalçın, Ekrem Kadak, Emin Mete Erdoğan, Farhad Gavzan, Farzin Rahneshin, Fereydoon Omidi, Gökhan Deniz, Görkem Usta, Hakan Karakaya, Hossein Tadi, Laleh Memar Ardestani, Mahsa Karimi, Mehrdad Khataei, Melis Buyruk, Mohsen Hoseinmardi, Nasım Malekpour, Nur Gürel, Ömer Sedat Yenidoğan, Reza Nosrati, Reza Razm, Samira Darya, Shiva Shahla, Zahra Ebrahimi’nin eserleri yer alıyor.

Metamorphosis – Değişim adlı sergi, Adahan Otel’in Sanat Mahzeninde 15 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MetamorphosisDeğişim
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