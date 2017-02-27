Mesnevi Svahilice'ye çevrildi

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyaca tanınan eseri Mesnevi'yi Svahilice yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın yüzyıllar öncesinden Konya'da yaktığı ışığın bugün dünyanın her yerinde kalpleri aydınlattığını söyledi.

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana'nın, Türk-İslam sufilerinin en tanınmışlarından olduğuna dikkati çeken Akyürek, Mevlana'nın eseri Mesnevi'nin ise sevgi, hoşgörü ve barışa ilham kaynağı olarak görüldüğünü dile getirdi.

Mesnevi'nin dünya dillerine çevrilmesi çalışmasının devam ettiğini belirten Akyürek, bu çalışmalarla eserin daha fazla kişi tarafından okunmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

"2005'ten bugüne 25 dilde baskısı yapıldı"

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 2005'ten bugüne Mesnevi'nin 25 dilde baskısının yapıldığını bildiren Akyürek, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir başucu kitabını, eşsiz bir kaynağı, daha geniş kitlelerle buluşturmayı kendimiz ve kültürümüz için bir ödev telakki ederek, kurumsal sorumluluğumuz gereği yayın hayatına kazandırdık. Mesnevi'nin, dünyanın önde gelen dillerinden biri olan Svahilice'ye çevrilerek basımı tamamlandı. Svahilice Mesnevi, altı cilt halinde lüks kutulu ve baskılı şekilde Kültür AŞ merkezlerinde okuyucularına sunuldu. Hedefimiz Mesnevi'yi 50 dile çevirmek."

Doğu Afrika ülkelerinde konuşuluyor

Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Tanzanya ve Uganda gibi Doğu Afrika ülkelerinin ortak dili Svahilice, dünyanın yaygın dilleri arasında yer alıyor.

Afrika Müslümanlarının dili olarak da kabul edilen Svahilice'de çok sayıda Arapça kökenli kelime olduğu biliniyor.