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Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine faaliyetler yürüten Mirasımız Derneği, lise öğrencileri arasında mektup yarışması düzenledi.

Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine faaliyetler yürüten Mirasımız Derneği, lise öğrencileri arasında mektup yarışması düzenledi.

14 Şubat 2017 Salı 13:44
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Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine faaliyetler yürüten Mirasımız Derneği, lise öğrencileri arasında mektup yarışması düzenledi.

Mirasımız Derneği Genel Başkanvekili Selahattin Yiğit, bu yıl düzenledikleri yarışmanın başlığını "Satır Aralarında Mescid-i Aksa" olarak belirlediklerini ifade ederek, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen, Eğitim Bir Sen ve Önder Genç ile ortaklaşa düzenledikleri mektup yarışmasının tüm liselilere yönelik olduğunu kaydetti.

Yiğit, "Mescid-i Aksa yıllardır işgal altında. Dernek olarak ülkemizde il il konferanslar, okul okul seminerler düzenleyerek dikkatleri Kudüs'e çevirmeye, bu manada bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Yarışmayla da tüm lise öğrencilerimizin hassasiyetini yakalamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mektup yarışmasının ezan yasağına karşı güçlü bir ses olacağını belirten Yiğit, yarışmada dereceye giren öğrencilere Kudüs ziyareti ve para ödülü verileceğini kaydetti.

AA

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