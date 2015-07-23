Meryem Ana Manastırı'na Yunanlı ziyareti

GİRESUN - Mağara içerisinde yer alan tarzda Türkiye'nin en büyük ikinci manastırı olan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan Meryem Ana Manastırı'nın ilk yabancı ziyaretçileri Yunanistan'dan geldi.

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile Şebinkarahisar bölgesinden Yunanistan'a göç eden Rumların akrabalarının da yer aldığı 40 kişilik grup manastırı gezdi. Şebinkarahisar ilçesindeki Kayadibi köyünde kayalık bir tepedeki doğal mağara içerisine inşa edilen ve Ortodoks Rumlar tarafından kullanılan Meryem Ana Manastırı'na turistler ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hulusi Güleç, manastırda gazetecilere yaptığı açıklamada, manastırın bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca ören yeri ilan edildiğini söyledi.

Manastırın Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları yaptırıldığını belirten Güleç, "Bu süreç içerisinde biz de bu alana turist grupların gelmesi için bazı çalışmalar yaptık. O çalışmalarımız nihayet ilk meyvesini verdi. Bugün buraya ilk yabancı turist grubu olarak Yunanistan'ın Kavala kentinden 40 kişilik kafile geldi" dedi.

Güleç, ziyarete gelenlerin bir çoğunun dedelerinin bölgeden gittiğine işaret ederek, "1924 yılında mübadeleye kadar bu bölgede yaşamış Rumlar zaten bunlar. Göçle gittikten sonra Yunanistan'ın Kavala kentinde ikamet etmeye başlamışlar ve onların torunları, dedelerinin yaşadığı yerleri, Meryem Ana Manastırı'nı, Giresun'u merak edip kafileler halinde geliyor" diye konuştu.

Hristiyanlık dininin ilk gizli yayılmaya başladığı manastırlardan birisi

Manastırın ilk yapılış amacının Romalılardan gizlenmek olduğunu vurgulayan Güleç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hz. İsa Hristiyanlık dinini yaymaya başladığı zaman Romalılar buna bir engel oldular Yaklaşık 200 yıl Hristiyanlık dininin yayılmasını engellediler. Bu süreç içerisinde Hristiyanlar da kuytu köşelerde, gizli saklı yerlerde dinini yürütmeye çalıştılar. Burası da Hristiyanlık dininin ilk gizli yayılmaya başladığı manastırlardan birisi."