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Melih Selçuk’u zorlayan sahne

Melih Selçuk, başrolünde oynadığı “Sükut Evi”nin çekimleri sırasında zorlu anlar yaşadı. Sahne gereği dağda araba peşinde koşarken toz toprak içinde kalan ünlü oyuncu, çekimin ardından hamamın yolunu tuttu!

Melih Selçuk’u zorlayan sahne

Melih Selçuk, başrolünde oynadığı “Sükut Evi”nin çekimleri sırasında zorlu anlar yaşadı. Sahne gereği dağda araba peşinde koşarken toz toprak içinde kalan ünlü oyuncu, çekimin ardından hamamın yolunu tuttu!

15 Kasım 2018 Perşembe 13:30
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Melih Selçuk’u zorlayan sahne

HABER: AZİZ KARATAŞ

Dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden Melih Selçuk, yeni bir sinema filminde başrolü üstlendi. Başarılı oyuncu, Cafer Özgül’ün yazıp yönettiği “Sükut Evi” filminde modern hayattan bunalıp bir süre kafasını dinlemek için Anadolu’ya doğru yola çıkan genç bir adamı canlandırdı. Mehmet Özgür, Ece Özdikici ve Emel Çetin’le birlikte kamera karşısına geçen Selçuk, çekimler sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı.

ARABANIN TOZUNU

O KADAR ÇOK YUTTUM Kİ...

“Sükut Evi”nin çekimleri, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma Köyü’nde yapıldı. Bir sahnede senaryo gereği dağda arabanın arkasından koşan Melih Selçuk, toz toprak içinde kaldı. Zorlanmasına rağmen sahneyi başarıyla tamamlayarak yönetmeninden tam not alan oyuncu, ancak hamamda temizlenebildi: “Arabanın tozunu o kadar çok yuttum ki, çekimden sonra beni hamama götürdüler. Tellak kese yaparken ‘Abi sen n’aptın da bu hale geldin!’ dedi.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Melih SelçukAziz Karataş
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