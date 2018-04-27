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Melda Kuyucu Kılıç’tan ÇİFTE SÜRPRİZ

TRT’nin sevilen sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç, 3 Mayıs 2018 Perşembe akşamı Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde şefliğini yaptığı PEFHEM Türk Sanat Müziği Korosu konseri öncesi hem ‘Gece Gözlüm’ isimli maxi single çalışmasını tanıtacak hem de “Her Nota Bir Kitap Olsun” ismini verdiği kampanya ile müzikseverlerin evlerinde bulunan fazla kitapları, köy okullarındaki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen bir kampanyayı başlatacak.

Melda Kuyucu Kılıç’tan ÇİFTE SÜRPRİZ

TRT’nin sevilen sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç, 3 Mayıs 2018 Perşembe akşamı Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde şefliğini yaptığı PEFHEM Türk Sanat Müziği Korosu konseri öncesi hem ‘Gece Gözlüm’ isimli maxi single çalışmasını tanıtacak hem de “Her Nota Bir Kitap Olsun” ismini verdiği kampanya ile müzikseverlerin evlerinde bulunan fazla kitapları, köy okullarındaki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen bir kampanyayı başlatacak.

27 Nisan 2018 Cuma 18:47
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Melda Kuyucu Kılıç’tan ÇİFTE SÜRPRİZ

Haber: Funda Akosman Erman

İSTANBUL - TRT’nin sevilen sanatçılarından  Melda Kuyucu Kılıç, 3 Mayıs 2018 Perşembe akşamı Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde şefliğini yaptığı PEFHEM Türk Sanat Müziği Korosu konseri öncesi hem  ‘Gece Gözlüm’ isimli maxi single çalışmasını tanıtacak hem de “Her Nota Bir Kitap Olsun” ismini verdiği kampanya ile müzikseverlerin evlerinde bulunan fazla kitapları, köy okullarındaki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen bir kampanyayı başlatacak. Gece Gözlüm’ün tanıtımından elde edilen gelir ise kitap kampanyasına destek olarak bağışlanacak.

Sosyal medyada büyük yankı bulan Her Nota Bir Kitap Olsun kampanyası çerçevesinde ‘Avni Anıl ve Bahar Şarkıları’nın yer alacağı konserin sunuculuğunu TRT’nin duayenlerinden  Mustafa Yolaşan yaparken TRT sanatçısı sevilen seslerinden Gökhan Sezen de konuk sanatçı olarak yer alacak.

Sanatçı Melda Kuyucu Kılıç; kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi: Her konserimizde biz coşku ile izlemeye gelen dinleyicilerimizle buluşmak onlara müzikle dolu güzel saatler yaşatmak bizi çok mutlu ediyor ancak seslerimizin kubbede hoş bir sedadan daha fazlasını başarabileceğini düşündük. Neden olmasın dedik bu bizim için bir ilk, ama her uzun yola bir adımla başlanır dedik. Gönlü geniş yardımsever dinleyicilerimizle bir dayanışma güç birliği oluşturalım istedik. Müzikseverlerimizden konserimize gelirken evlerindeki fazla kitaplardan yanlarında getirmelerini rica ediyoruz. Kendilerine sosyal medyadaki sitemizden isim isim teşekkür edeceğiz ve bu isimler orada hep kalıcı olacak. Bu kitaplar toplanır toplanmaz derhal belirlediğimiz ihtiyaç sahibi köy okullarındaki yavrularımıza verilmek üzere yola çıkacak. ‘’Her Nota Bir Kitap Olsun” sloganımız ise aslında şarkılarımızdaki notaların bir Orhan Kemal’e Ömer Seyfettin’e Yaşar Kemal’e Dostoyevski’ye Tolstoy’a Orhan Veli’ye dönüşmesi ve onların ışığının ülkemizin en uzak yerlerine ulaşması anlamına geliyor. Bu kampanya bize neyi ne kadar başarabileceğimiz anlamında da yol gösterecek ve daha farklı sosyal sorumluluk projelerimiz için bize ışık tutacak. Yüce gönüllü müzikseverlerimize şimdiden kalbi teşekkürlerimizi yolluyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman ErmanMelda Kuyucu KılıçÖnce Vatan GazetesiHer Nota Bir Kitap Olsun
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