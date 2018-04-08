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'Mekandan Taşanlar' sergisi açıldı

'Mekandan Taşanlar' sergisi açıldı

08 Nisan 2018 Pazar 21:03
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'Mekandan Taşanlar' sergisi açıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı (KTSV) iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global iletişim ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında "Mekandan Taşanlar" adlı serginin ilk bölümü Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nın Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığını aktararak, restorasyonunun kamu tarafından değil, şahıs bazlı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Algıda farklılık oluşturmayı tercih ettik"

Bu yıl "Ehl-i Hiref" temasıyla gerçekleştirilen Bienalin küratörü Serhat Kula da hamamın özelliklerine sergide ağırlıklı olarak 3 boyutlu eserlerle yer verdiklerini söyledi.

Kula, serginin ikinci ayağının ise Nuruosmaniye Camisi'nin altındaki mahzenlerde açılacağını belirterek, "Mekanların içerisine küçük dokunuşlar yapmayı, algıda farklılık oluşturmayı tercih ettik."  dedi.

Sergide 3 boyutlu eserler yer alıyor

Sergiye "Revzen Bir Parçanın Bütünü" adlı eseriyle katılan sanatçı Murat Gür ise eserini Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bulunan bir revzenin pencere mozağinden esinlenerek hazırladığını dile getirdi.

Gür, eseri hazırlarken ilk önce revzenin görselini illüstrasyon çalışmasıyla büyüttüklerini, daha sonra ise küçük parçalara böldüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim kafamdaki tahayyül, her zaman görünen ve görünenin ardındakiydi. Bazen bakar geçeriz, hele bu iki boyutlu bir şeyse görünmez, bir süre sonra kaybolurlar. Çünkü gündelik hayatımızdaki fotoğraflar 2 boyutlu ve sürekli paylaşılıyor, ben iki boyutlu bir malzemeyi nasıl 3 boyuta taşıyarak görünürlüğü arttırabilirim, kafamdaki konu buydu. Dolayısıyla illüstre edilen dosyayı kendi içinde katmanlara ayırdım."

"Çizgiden Öte" başlığı altında toplam 102 eseri ile sergiye katılan sanatçı Dağıstan Çetinkaya, Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda 20 eserinin yer aldığını ifade etti.

Çetinkaya, hazırladığı eserlerin içeriğine değinerek, "Eserlerdeki espri şu duvara asılan sadece çizgi değil, başka bir malzeme kullanarak çizginin 3 boyutlu halini birleştirmiş olduk. Bu sergi aynı zamanda bir bienal olduğu için, bienal mantığına uygun olarak, çizimleri 3 boyutlu hale getirerek izlenime sunduk." diye konuştu.

Ebrudan kıyafetler Leblebiciler Sokağı'na asıldı

Sergi kapsamında ebrudan yaptığı kıyafetleri Fatih Leblebiciler Sokağı'nda "Sokağın Ruhu" başlığı altında sergileyen sanatçı Hatice Ünal, eserlerinde hem modern hem de klasik ebru tekniklerini kullandığını söyledi.

Ünal, hazırladığı ebru desenli kıyafetlerle İstanbul'un çok kültürlü yaşamına vurgu yapmak istediğini dile getirerek, "Ebru sanatında çok renkli, binlerce sayısız rengin bir arada uyum içinde olmasının, İstanbul'un o ruh haline, çok kültürlü yapısı ile benzeştiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Sokakta, 10 ip çamaşırı üzerinde etek, perde, çorap, mutfak önlüğü tarzı kıyafetlerin ebrulu olarak görülebileceğine işaret eden Ünal, "Sokaktaki esnaf da şimdiden eserleri sahiplendi. Böyle bir deneyimden dolayı çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

3 boyutlu eserlerin yanı sıra enstalasyon çalışmaların yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mekandan TaşanlarÖnce Vatan Gazetesi
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