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Mehsem Özşimşir’den Muhteşem Konser

Muhteşem bir yüreğe sahip Mehsem hanım gerçek bir dost ve çok başarılı bir eğitmen, hem anne kişiliği hem sanatçı duruşu ile örnek insan, korosu ile harika bir müzik ziyafeti çektiler. Mehsem hanımın ruhlara dokunan güçlü sesi bülbül gibi şakıdı gecede, tüm eserleri tadına doyulmaz bir lezzette sundu, alkışların susmadığı gece büyük hayranlık ve başarı İle sonlandı. Başta müthiş koro şefimiz Mehsem Özşimşir ve tüm ekibi kutlarız.

Mehsem Özşimşir’den Muhteşem Konser

Muhteşem bir yüreğe sahip Mehsem hanım gerçek bir dost ve çok başarılı bir eğitmen, hem anne kişiliği hem sanatçı duruşu ile örnek insan, korosu ile harika bir müzik ziyafeti çektiler. Mehsem hanımın ruhlara dokunan güçlü sesi bülbül gibi şakıdı gecede, tüm eserleri tadına doyulmaz bir lezzette sundu, alkışların susmadığı gece büyük hayranlık ve başarı İle sonlandı. Başta müthiş koro şefimiz Mehsem Özşimşir ve tüm ekibi kutlarız.

12 Haziran 2018 Salı 19:23
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Mehsem Özşimşir’den Muhteşem Konser

   

Haber: Funda Akosman Erman

İSTANBUL - 3 Haziran 2018 akşamı “Mehsem Özşimşir Bakırköy Türk Sanat Müziği Korosu “ Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu’nun düzenlediği “Ramazan Şenlikleri”nde harika bir konser verdi... Koro’nun tüm solistleri gelen izleyicileri mest etti. Alkışın hiç susmadığı geceye  Nalan Höke harika sunumuyla renk kattı.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı ve koronun çok değerli şefi Mehsem Özşimşir gecenin finalinde harika şarkılarla seyircileri mest etti. Kostümüyle de büyük alkış toplayan sanatçının kostüm tasarımı Nezahat Kayışkan ve büyük isimi JADORE imzalıydı. Bu harika koro Eylül ayında yeni çalışmalarına başlıyor ve yine siz değerli dinleyicilerine sürpriz bir konseptle harika bir konser hazırlıyor.  Bu güzel koroya siz de eylül ayında katılabilirsiniz. Müzik ruhun gıdası. Sevgilerimle...

      

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Anahtar Kelimeler:
Mehsem ÖzşimşirÖnce Vatan GazetesiFunda Akosman Erman
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