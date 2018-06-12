Mehsem Özşimşir’den Muhteşem Konser

Haber: Funda Akosman Erman

İSTANBUL - 3 Haziran 2018 akşamı “Mehsem Özşimşir Bakırköy Türk Sanat Müziği Korosu “ Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu’nun düzenlediği “Ramazan Şenlikleri”nde harika bir konser verdi... Koro’nun tüm solistleri gelen izleyicileri mest etti. Alkışın hiç susmadığı geceye Nalan Höke harika sunumuyla renk kattı.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı ve koronun çok değerli şefi Mehsem Özşimşir gecenin finalinde harika şarkılarla seyircileri mest etti. Kostümüyle de büyük alkış toplayan sanatçının kostüm tasarımı Nezahat Kayışkan ve büyük isimi JADORE imzalıydı. Bu harika koro Eylül ayında yeni çalışmalarına başlıyor ve yine siz değerli dinleyicilerine sürpriz bir konseptle harika bir konser hazırlıyor. Bu güzel koroya siz de eylül ayında katılabilirsiniz. Müzik ruhun gıdası. Sevgilerimle...