Mehmet Kanık'tan "Kaybolan Geçmiş"

Mehmet Kanık'a ait sergi, 25 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Akatlar Kültür Merkezi içerisinde olması ve pek çok sanatseverin kolay ulaşabileceği bir yer olması sebebi ile pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Kaybolan Geçmiş" adı altındaki bu sergi, Türkiye'nin son 60 yılının hem mekansal hem de otomobil görseli olarak olarak özeti gibi. Ressam Mehmet Kanık'ın otoelektirikçiliğinden ekolü olan bir ressama dönüşümünde aynı zamanda aynası bu sergi.

Ayrıca Mehmet Kanık, Upsd sanat derneği üyesi Unesco tescilli geçmişe özlem duyan bir ressamdır.

Mehmet Kanık kimdir?

1957 yılında Konya’da doğan sanatçının resim sanatına olan merakı çocukluk yıllarında başlamıştır.

Oto elektrikçisi olarak çalıştığı atölyenin bir köşesinde resim çalışmaları yaptı ve daha sonra resim sanatı diğer mesleğinin önüne geçti. Tekel Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 9. Geleneksel

Resim ve Türkiye Jokey Kulübünün 3. ve 5. Resim yarışmasına katılan sanatçının birer eseri sergilenmeye değer görüldü Rotary Kulübünün Deniz Müzesinde Düzenlemiş olduğu Karma Resim Sergisine 6 eserle katıldı.

İlk olarak Ord. Prof. Ressam Ali Verdiyev’den bir süre ders aldı. Daha sonraki yıllarda Davit Nabırzade Ali Eminoğlu, Zemfira Akman, Faruk Ferahmaz, Muhammet Tahmaz, Namık İsmail, Malik İsmail, Sadık

Babayev, Vagıf İbrahimov, Tariyel Hasanoğlu gibi sanatçılarla hem fikirleşti hem de arkadaş oldular.

Halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. Bir çok hobici çalışan bayanlara, 10 senelerce ders vermiştir.

Son beş yılda kanserle mücadeleyi resim sanatı ile yenmiştir.

Kişisel Sergileri

1997 Basın Müzesi

1998 Tekel Sanat Galerisi

1998 Akatlar Kültür Merkezi

1999 Basın Müzesi

2001-2002 Star Mar Görüntüleme Merkezi Sergi Salonu

2004 Müzayede Sanat Galerisi

2005 Basın Müzesi

2008-2009-2010-2012 Florence Nightıngale Hastanesi Sergi Salonu

2011 Akatlar Kültür merkezi Art depo ve ( Bir çok karma sergiye katılmıştır )

HABER: Muhammet Akosman