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Mehmet Kanık'tan "Kaybolan Geçmiş"

Mehmet Kanık'a ait sergi, 25 Ekim tarihine kadar devam ediyor...

Mehmet Kanık'tan "Kaybolan Geçmiş"

Mehmet Kanık'a ait sergi, 25 Ekim tarihine kadar devam ediyor...

26 Ekim 2018 Cuma 10:47
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Mehmet Kanık'tan "Kaybolan Geçmiş"

Mehmet Kanık'a ait sergi, 25 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Akatlar Kültür Merkezi içerisinde olması ve pek çok sanatseverin kolay ulaşabileceği bir yer olması sebebi ile  pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
"Kaybolan Geçmiş" adı altındaki bu sergi, Türkiye'nin son 60 yılının hem mekansal hem de otomobil görseli olarak olarak özeti gibi. Ressam Mehmet Kanık'ın otoelektirikçiliğinden ekolü olan bir ressama dönüşümünde aynı zamanda aynası bu sergi.
Ayrıca Mehmet Kanık, Upsd sanat derneği üyesi Unesco tescilli geçmişe özlem duyan bir ressamdır.

Mehmet Kanık kimdir?

1957 yılında Konya’da doğan sanatçının resim sanatına olan merakı çocukluk yıllarında başlamıştır.
Oto elektrikçisi olarak çalıştığı atölyenin bir köşesinde resim çalışmaları yaptı ve daha sonra resim sanatı diğer mesleğinin önüne geçti. Tekel Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 9. Geleneksel
Resim ve Türkiye Jokey Kulübünün 3. ve 5. Resim yarışmasına katılan sanatçının birer eseri sergilenmeye değer görüldü Rotary Kulübünün Deniz Müzesinde Düzenlemiş olduğu Karma Resim Sergisine 6 eserle katıldı.
İlk olarak Ord. Prof. Ressam Ali Verdiyev’den bir süre ders aldı. Daha sonraki yıllarda Davit Nabırzade Ali Eminoğlu, Zemfira Akman, Faruk Ferahmaz, Muhammet Tahmaz, Namık İsmail, Malik İsmail, Sadık
Babayev, Vagıf İbrahimov, Tariyel Hasanoğlu gibi sanatçılarla hem fikirleşti hem de arkadaş oldular.
Halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. Bir çok hobici çalışan bayanlara, 10 senelerce ders vermiştir.
Son beş yılda kanserle mücadeleyi resim sanatı ile yenmiştir.

Kişisel Sergileri

1997 Basın Müzesi
1998 Tekel Sanat Galerisi
1998 Akatlar Kültür Merkezi
1999 Basın Müzesi
2001-2002 Star Mar Görüntüleme Merkezi Sergi Salonu
2004 Müzayede Sanat Galerisi
2005 Basın Müzesi
2008-2009-2010-2012 Florence Nightıngale Hastanesi Sergi Salonu
2011 Akatlar Kültür merkezi Art depo ve ( Bir çok karma sergiye katılmıştır )

HABER: Muhammet Akosman

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Anahtar Kelimeler:
Akatlar Kültür MerkeziKaybolan GeçmişKaybolan Geçmiş SergisiMehmet Kanık
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