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Meğer 2012'de sona ermiyormuş

Arkeologlar Guetemala'da en eski Maya takvimini buldu

Meğer 2012'de sona ermiyormuş

Arkeologlar Guetemala'da en eski Maya takvimini buldu

11 Mayıs 2012 Cuma 14:15
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Meğer 2012'de sona ermiyormuş
ANKARA -  Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, 1200 yıllık Maya takvimi, Xultun ören yerinde bir evin duvarlarında keşfedildi. 

Bilinen en eski Maya takviminin, daha yeni Maya takvimlerinin aksine 2012'de sona ermediği görüldü.
Boston Üniversitesi arkeologlarının, Maya uzmanı William Saturno başkanlığında yürüttükleri çalışmalarda buldukları takvim, 9. yüzyılın erken dönemlerine tarihleniyor.
Takvimde, Ay, Güneş, muhtemelen Venüs ve Mars'ın yörüngelerine dair gelecek 7000 yılı gösteren hesaplamalar yer alıyor. 
Saturno, gizemli Maya halkı ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Mayalar, Dünya'da hayatın devam edeceği ve 7000 yıl sonra da her şeyin o günkü gibi süreceği öngörüsünde bulunmuş. Bizler, sürekli bir son arayışı içerisindeyiz. Mayalar ise hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair güvenilir bir işaret arayışı içerisindeydi. Bu da Mayaların tamamen farklı bir mantaliteye sahip olduğunu gösteriyor."

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:16
Anahtar Kelimeler:
Maya
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