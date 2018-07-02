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Megan Fox, Çanakkale'de

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Megan Fox, Çanakkale'de

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:14
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Megan Fox, Çanakkale'de

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan "Myths&mysteries with Megan Fox" isimli belgeselin Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için Çanakkale'ye gelen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti.

Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi.

Çekimlere Troya Antik Kenti'nde devam eden Fox, burada antik kentin kazı heyeti başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı. 

Cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen ünlü oyuncu, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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