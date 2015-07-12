Masal kahramanları 1,1 milyon kişiyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in özellikle çocuklar için inşa ettirdiği Masal Şatosu, 9 Mart 2014'te hizmete açıldı.



Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda hizmet veren Masal Şatosu, ilk günden beri çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Şato, 17 ayda 1 milyon 102 bin 635 ziyaretçi sayısına ulaştı.



Masal Şatosu'nda anlatıcılar ve rehberler eşliğinde masalların gizemli dünyasında yolculuğa katılıp, kitaplarda okudukları hikayeleri yaşayan çocuklar, Efsaneler Diyarı'nda ise Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan'ın hikayelerini kahramanların anlatımlarıyla dinleme fırsatı buluyor.



Hediyelik eşya dükkanlarının da bulunduğu Masal Şatosu, pazartesi hariç her gün saat 10.00 ila 17.30 arasında hizmet veriyor.



