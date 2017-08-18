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'Marmara'nın incisi' Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının ardından daha fazla yerli turisti ağırlamayı hedefleyerek tatili avantaja çevirmek istiyor.

'Marmara'nın incisi' Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının ardından daha fazla yerli turisti ağırlamayı hedefleyerek tatili avantaja çevirmek istiyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:21
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'Marmara'nın incisi' Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla dikkati çeken TekirdağKurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılmasının ardından daha fazla yerli turisti ağırlamayı hedefliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, bayram tatilinde İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.

Ziyaretçilerine deniz ve doğa turizmine yönelik alternatifler sunan Tekirdağ'da, meşhur köftesi, peynir helvası, pireşe, şaraşura, yoğurtlu borani, zennik, bulama, çeneçarpan çorbası, Hayrabolu tatlısı gibi yöresel lezzetler de tatilcilerin damağına hitap edecek yemekler arasında yer alıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından Tekirdağ'ın tatil için tercih edilecek şehirler arasında yer alacağını söyledi.

"İstanbullu tatilcileri bekliyoruz"

Albayrak, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap edecek Tekirdağ'ın tatilcileri beklediğini ifade ederek, "Bayram tatili boyunca bütün İstanbulluları ve şehir dışından gelmek isteyen tatilcileri bekliyoruz. Şu sıralarda tam da bağ bozumu zamanı olduğu için vatandaşlar burada görsel güzellikleri de rahatça görebilirler. Yerel yönetimler olarak biz hazırlıklarımızı tamamladık tatilcileri bekliyoruz." diye konuştu.

"Özellikle doğa turizmine yoğun talep var"

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizm açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydederek, "Tatil hem iç turizmde ciddi bir hareket sağlayacak hem de yurtdışı organizasyonlar açısından etkili olacak. Tekirdağ da bu tatil sürecinde misafirlerini bekliyor. Özellikle doğa turizmine yoğun talep yaşanmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı.

AA

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TekirdağKurban Bayramı TatiliMarmaranın IncisiTatilcileri BekliyorTrakya Turizm İşletmecileri Derneği
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