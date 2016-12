Röportaj: Aziz Karataş

Mancu, 15 yıldır birçok sanat dalı ile uğraşarak birçok konuya dikkat çekiyor. Yönetmen Mancu ve Ekibinin, üzerinde çalıştığı “Eksiksiz” adlı kısa isimli film, 9 aylık çalışma sonucu tamamlandı. Hayatını engellilere adayan bir gencin hikâyesini anlatan "Eksiksiz" Filminin Galası, geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yönetmenliğini Mancu’nun üstlendiği “Eksiksiz”, engellilere yönelik yapılan davranış ve desteği anlatıyor. Uluslararası kısa film yarışmalarına katılmayı hedefleyen Mancu Productıon Ekibi, yollarına emin adımlarla ilerliyor. Bizde değerli yönetmen, senarist ve oyuncu olan Mancu beyle özel bir söyleşi gerçekleştirdik…İdealist, İnatçı, Sabırlı, Çözümcü ve her anında mutlu olabilen bir insanım.Okul hayatım boyunca hocalarım tarafından sürekli sahneye çıkarılan bir çocuktum. Yani ilkokul yıllarımdan beri sahnelerdeyim. İlk özel tiyatro grubumu 2008 yılında Ünsüz Komedyenler adıyla Batman’ın Kozluk ilçesinde kurdum. Ama 18 senedir sahnelerdeyim. Doğaçlama ile başladı, 2008 yılında özel tiyatro, sonrasında da birçok tiyatro grupları ve sanat dallarıyla devam etti (ediyor.)Mezopotamya topraklarında yaşanan onlarca sıkıntı var. Batı’ya göre 1-0 yenik başlarız hayata. Tabii sanat hayatında da bu şekil oluyor. Önümüze engellerden çok çözümler çıkmadı. Yani eğitim alabileceğimiz profesyonellikte kimse yoktu. Bundan dolayı gurbet hayatı yaşayarak bu işi öğrenmem gerekiyordu. Merkezi İstanbul olduğu için de, orada devam ettirdim bu serüveni, eğitimlerimi tamamladıktan sonra memleketim Batman’a gelerek, sanatsal mücadele vermeye başladım. Hem şehrimi daha ileri taşımak hem de zamanında benim eğitim alabileceğim kimse yoktu, şimdiki gençlerin önünü açabilmek için. Sanat kültürü çok geride olduğu için, gereken maddi destekler görülmüyor. Bu da oyun sahnelemede sıkıntılar yaşanıyor. Tabii şimdilerde bakıldığında az da olsa bunların bir bölümünü aştık. En azından ben kendim için bunu söyleyebilirim. Halk tarafından sahiplenilmiş bir sanat hayatım var. Oyunlarım kapalı gişe oynuyor. Ben de bu nedenle halkın sorunlarını sanat yoluyla işliyorum. Ben sanatı toplum için yapıyorum. Toplumda benim için elinden geleni yapıyor. Karşılıklı ilerleme içerisindeyiz.Ailem bana güvendiği için, her anlamda sonuna kadar arkamda durmaktadır.Kurum ve kuruluşlar sanattan çok uzak olduğu için onlardan gereken desteği görmesek de, halk tarafından desteklenmek güzel bir duygu.Olabildiğince farklı karakterler yaratmaya çalışıyorum. Senaryolarımı da kendim yazdığım için, keyif alabileceğim karakterler ortaya koyuyorum. Bu da zaten tercihlerim doğrultusunda oluyor.Sahne benim evimdir. Orada aldığım mutluluğu hiçbir yerde alamam.Duygu çok önemlidir. Kendiniz ile karakter arasında bir bağ kurmuş olmanız lazım. Karakteri çok iyi tanımanız lazım. Sizi izleyenlere o gerçekliği ve o duyguyu geçirirseniz başarılı bir karakter çıkartmış olursunuz. Aziz Karataş-AYNI ZAMANDA BİR SENARİSTSİNİZ. PEKİ, SENARYO YAZARKEN NELERDEN İLHAM ALIYORSUNUZ?Daha öncede belirttiğim gibi sanatı toplum için yapmaktayım. Toplumu çok iyi gözlemlerim. Ve senaryomu da genelde topluma mesaj verecek konulardan seçiyorum. İlham kaynağım toplumdur.Şener ŞEN, Haluk BİLGİNER ve Ferhan ŞENSOY ile birlikte oynamak isterim tabiiDışarıdan bakıldığında çok basit görünmektedir. Keyiflidir ama zor bir iştir. Bugün bir tiyatro oyunu sahnelemek için, karakter çıkartmak için aylarca çalışılır. Günde 18 saat çalıştığım olmuştur. Tabii ürün ortaya çıktıktan sonra gayet keyifli sahnelemeler gerçekleşir. Hazırlık süreçleri biraz yorucudur o kadar.Çok iyi bir çalışma disiplini oluşturmalı. Ve oynayacağı karakterle ilgili çok fazla malzeme ve bilgi edinmeli.Haluk BİLGİNER gelir. Örnek aldığım oyuncu yok. Çünkü ben kendime ait bir tarz oluşturmaya çalışıyorum. Ama Türkiye’de çok iyi usta oyuncular var.Ben Sanat’ın, siyasetin önüne geçmesini istiyorum. Sanatımızla konuşulalım istiyorum. Bu yüzden Batman’da özellikle, bir Sanat Okulunun olması için bir mücadele vereceğim.Ben biraz daha keşifçi bir insanım. Tabii eğitimlerden geçtim, Tiyatro, Drama, Diksiyon ve Kişisel Gelişim gibi ama daha çok atölyelere katılmayı tercih ediyorum. Çok fazla atölyelerde bulundum. Ustalardan tavsiyeler aldım. Araştırmacı bir insanım. İzlemek, okumak, muhabbet etmek, oyun oynamaktan daha çok oyunculuğu geliştirir.Çok fazla projem var. Daha çok farklı tarzda ürünler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Şu soruyla hareket ederim ‘’Daha farklı ne yapabilirim?’’ Önümdeki projeler, Tek Kişilik Düşündürü oyunum var. Bir Rap projem var. Batman’dan Türkiye İçin Çal adlı müzik projem var. Ahmet Kaya’ya vefa gecesi 2 adlı konser projem var… Bunlardan sonra daha da projelerim var. Şimdi hepsini söylemeyeyim. Tabii bunları gerçekleştirebilmem için kurum ve kuruluşlar tarafından maddi anlamda desteklenmeli.Ailemden, dostlarımdan ayrı kaldım. Çok gurbetlik çektim. Ama değdi. Şuan hem mesleğimi yapıyorum hem de kendi şehrime faydam dokunuyor. Ailem ve dostlarımda yanımdaNe yazık ki verilmiyor. Eğer bir ülkede siyaset, sanatın önündeyse o ülkede sanatçılar geri planda kalmıştır demektir. Ve biz siyasetiyle konuşulan bir ülkeyiz.Olmak isterdim. Mutlu olabildiğim ve sahteciliğin olmadığı tek şey SANAT.Çok fazla dizi izleyen bir toplumuz. Hani Gençler ünlü olma hayalini kurmaktalar. Bu yüzden sanatçı olmak için değil de, ünlü olmak için ilgi duyuyorlar.İnsanoğlu birbiriyle bağlantılıdır. Kimi madden eksik, kimi manevi anlamda eksik, kimi bedensel eksiklik içerisinde hayatını sürdürmektedir.Allah sana para vermişse, sen ayağı olmayana protez alırsan onun bedensel eksikliğini gidermiş olursun. Kendinin de manevi eksikliğini gidermiş olursun. Hepimiz bir sınav içerisindeyiz ve hepimiz birbirimizle bağlantılıyız.Kamillik, rızkını başkalarıyla paylaşan, kendiyle beraber başkalarını düşünen, Allah için iyilik yapan kişilere denir.Eksiksiz demek, Kamil olmak demektir. Filmimizin imside bu mantıkla konulmuştur.Ve engellilerin sesi olacak bir filmdir. Kendini engellilere adamış bir adamın hikâyesini işlemekteyiz. Ve bu gerçek bir hikâyeden esinlenilerek yazılmıştır.Filmimizin yapımcılığını Batmanlı önemli iş adamı Murat SÜTÇÜ tarafından yapmaktadır. Murat kısa film çekme fikrini bana getirdi bundan 7 ay önce. Sonrasında başladık, hikâye aramaya. Hikâyemizi bulduktan sonra, mekân ve oyuncu arayışlarına başladık. Daha sonrasında Senaryoyu yazdım ve 1 ay içerisinde de filmimizi çektik. Toplamda 9 aylık bir emek verdik. Çok iyi bir iş ortaya çıkarttığımıza inanıyoruz. Uluslar arası kısa filmde yarışacak. Amacımız, engellilerin sesini tüm Dünya’ya duyurmak. Onları her gün anlamak, şubat ayında da halkımızla paylaşacağız.Batmanlı iş adamı abimiz Murat SÜTÇÜ ’nün bana kısa film çekme fikriyle gelmiş olması. Daha önceki kısa filmlerimizi izlemiş ve kendisinin de hayalinde kısa film çekmek istediği olduğunu söyledi Ama bu işi yapacak adamların Batman’da olduğunu bilmiyordu. Bizi duyup araştırmış ve bizimle yapma inancı oluşmuş biz de yaptık.Cüzzam hastalığı bilgisini, inancın gücünü, engellilerin aşılması gerektiğini ve kâmil bir insanın nasıl yaşaması gerektiği mesajlarını veriyoruz.Sadece oyunculara değil iş yapan herkese bu öneriyi söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, severek yapın ve o işi daha nasıl ileriye taşıyabilirsiniz onun için mücadele edin. Asla para amaç olmamalı… Amaç Mutluluk olmalı… Herkese hayatında başarılar diliyorum.