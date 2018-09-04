Malazgirt Zaferi etkinlikleri Ahlat'a ilgiyi artırdı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Bitlis'in Ahlat ilçesinin tanıtımına katkı sağladı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile diğer tarihi mekanlar, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından daha fazla ilgi görmeye başladı.

Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen, birbirinden farklı uzunlukları ve tüm ihtişamıyla ayakta duran mezar taşları, yerli ve yabancıların hayranlığını kazanıyor hem de ziyaretçileri tarihe yolculuğa çıkarıyor.

210 dönümde 8 bin 200 mezarın bulunduğu Selçuklu Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümündeki etkinliklerde verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından hem yurt içi hem de dışından çok sayıda kişiyi ağırladı.

Ahlat'a ecdadın mezarını görmeye gelenler, aynı zamanda mezar taşlarındaki yazılar, kabartmalar ve oymaları da inceleme fırsatı buluyor.

"Bu festivalde tanıtıma çok büyük bir katkı sağladı"

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından ilçeye olan ilginin daha da arttığını söyledi.

Ahlat'ta bütün insanlığın mirası olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin kitabenin bulunduğunu kaydeden Çoban, şöyle dedi:

"Bu kitabeleri herkesin beğenisine sunduk. İlçenin tanıtımına ısrarlı devam ediyoruz. Kümbetlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız ve kervansaraylarımız. Bölge muhteşem bir destinasyon ve böyle bir özellik arz ediyor. Diğer taraftan da 8 bin küsur taş kitabe. Hiçbir millete nasip olmamış bir zenginlik. Biz de milletimizi bu zenginlikle buluşturuyoruz."

Etkinliklerin ilçenin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını belirten Çoban, "Bu tanıtım Türkiye'de karşılığını bulduğu gibi yurt dışında da karşılığını bulmaya başlamıştır. Himaye ve hamiliğinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Bilal Erdoğan'a ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'a şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

"Almanya'dan sadece burayı görmek için geldim"

47 yıldır Almanya'da yaşayan Fatih Lütfü Doğan da mezarlığı görmek ilçeye geldiğini söyledi.

"Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onlara hayırlı bir evlat ve torunlar olmaya çalışıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Burası çok farklı bir yer. Burayı televizyon ve gazetelerde görüyorduk. Burada olmak ayrı bir duygu. Cumhurbaşkanımızın da buraya ilgi göstermesi, bizim de arzu ve isteğimizi bir kat da artırdı. Almanya'dan sadece burayı görmek için geldim. Çok duygulandım. 47 yıldır Almanya'da buraların hasreti ve özlemiyle yaşıyoruz. Bunun ileriki nesillere taşınması gerekiyor. Bu yazıtlar Orhun Abideleri'nden sonra dünyada en eski yazılmış abideler. Bunları nesilden nesile aktaralım."

"Bin kilometre katederek buraya geldik"

Mersin'den ailesiyle Selçuklu Mezarlığı'nı ziyarete gelen Muhammet Semih Deniz de mezarlığı ve diğer tarihi mekanları çocuklarına anlattığını ifade etti.

Ahlat'ın Selçuklu'nun doğuş yeri olduğunu vurgulayan Deniz, şunları söyledi:

"İnsanların kesinlikle gelerek buraları görmesi, ziyaret gerekiyor. Özellikle memleketini ve ülkesini seven her insanın tarihini merak ettiği için bile olsa buraya gelmesi gerekiyor. Biz buraya geldik ve kızım burayı çok sevdi. Buranın maneviyatını ise biz anlatamayız. Bunu çok iyi tarihçiler ve İslam alimleri anlatabilir. Bin kilometre katederek buraya geldik. İyi ki gelip burayı gördük, çok da memnun olduk."

"Burası resmen tarih kokuyor"

Ankara'dan gelerek Selçuklu Mezarlığını ziyaret eden Murat Ekinci ise burayı çok merak ettiğini dile getirerek, "Burası resmen tarih kokuyor. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi de inşallah güzel şeylere vesile olur. Ahlat Selçuklu Mezarlığına baktığımızda İslam tarihinin bir kısmını burada görebiliyoruz. Buranın bizden sonraki nesillere de aktarılmasında fayda var." diye konuştu.