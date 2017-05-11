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Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Türk Filmleri Haftası Makedonya, yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filminin gösterimiyle başladı.

Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Türk Filmleri Haftası Makedonya, yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filminin gösterimiyle başladı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:20
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Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Türk Filmleri Haftası Makedonya, yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yerli Düşünce Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere birçok kurumun desteklediği Türk Filmleri Haftası Makedonya'nın açılış programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Topçu, burada yaptığı konuşmada, ülkede bulunan tüm Türk kurumlarının sadece 83 milyon Türk halkının buralara duygusunu, düşüncesini ve sevgisini yansıtmak için bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü burada yaşayan halkların tamamıyla çok şerefli bir mazimiz, çok derin bir hikayemiz var. Bir anlık belki ayrı düşmüş olabiliriz. Tekrar birlikte olmamıza ihtiyaç var. Halkların tekrar birlikte olması devleti yönetenleri de yumuşatabilir. Halkların birlikte olması için kültürleşme gerekir, kültür alışverişi gerekir. Günümüzde bunun en etkin yolunu sinema olarak görüyorum. Televizyonu daha ferdiyetçi yol olarak görüyorum. Sinema salonları daha farklı. İşte bu çerçevede Anadolu'nun sevincini, kederini, üzüntüsünü, günlük hayatta Anadolu insanının neler yaptığını Makedonya'daki halklar veya bizim medeniyet coğrafyamızdaki halkların bilmesini istiyorum."

Türkiye'nin her alanda Makedonya devleti ve milletinin yanında olduğunu vurgulayan Topçu, Türkiye'nin Makedonya devletinin ve milletinin güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını çok önemsediğini, bir an evvel hoşgörü, anlayış ve uzlaşma içerisinde çözüm dilediklerini belirtti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara da böyle güzel bir etkinliğe sanatçıların da katılımının, "kardeş" ülke Makedonya ile kültürel bağların daha da geliştirilmesi yolunda büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Türk Filmleri Haftası Makedonya kapsamında "Uzun Hikaye", "Çakallarla Dans 4", "Çanakkale Yolun Sonu", "Elveda Katya" ve "Annemin Yarası" filmleri 14 Mayıs'a kadar sinema severlerin beğenisine sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MakedonyaÜsküpTürk Filmleri HaftasıOsman SınavUzun Hikaye
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