Maher Zain İsveç Ulusal Bayramı'nda konser verdi

STOCKHOLM - Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen, her yıl 6 Haziran’da kutlanan İsveç Ulusal Bayramı'nda (Nationaldag) küçük bir konser verdi.İsveç kralı Carl Gustav''ın ev sahipliğinde, başkent Stockholm'ün Skansen bölgesinde yapılan kutlamaya, İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, sanat ve siyaset dünyasından önemli simaları ile yabancı ülke büyükelçileri katıldı.İlk defa İsveççe bir konser verdiğini ve ülkenin milli gününde sahnede şarkı söylemekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zain izleyicilerden büyük alkış aldı. İsveç Kralı Gustav, konser sonrası Zain'i kutlayarak etkinliğe katıldığı için teşekkür etti.