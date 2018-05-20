Maher Zain İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan şarkıcı, Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesitarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Teravih Sonrası" programında sahne aldı.

Şarkıcı konsere, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingindeki Filistin eserini okuyarak başladı.

"O sensin ki", "Neredesin", "Ramazan, "Ya Nebi Selam Aleyke" gibi pek çok eserini ilgiyle dinleyen Zain'in hayranları, şarkıcının bazı şarkılarına da eşlik etti.

Maher Zain, bugün Maltepe sahilde ve 21 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde konser verecek.

"İstanbul'da hayranlarımdan hep olumlu dönüşler alıyorum"

Konser öncesi AA muhabirine konuşan Zain, seslendirdiği eserlerin yaklaşık yarısının Türkçe ve Arapça karışık, bazılarının ise İngilizce olduğunu söyledi.

Türkiye'de konserlerine gelen hayranlarının Türkçe parçaları kolay anladıkları için daha çok sevdiklerini belirten Zain, "İstanbul'da hayranlarımdan hep olumlu dönüşler alıyorum. Dinleyicilerimle güçlü bir etkileşim oluyor, hatta bazı İngilizce şarkılarımı ezberleyip benimle birlikte söylüyorlar." dedi.