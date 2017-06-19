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'Mağaralar şehri'nde turizm canlandı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihi geçmişe ve kültürel mirasa sahip, "mağaralar şehri" olarak bilinen Hasankeyf ilçesinde, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla turizmde hareketlilik yaşanıyor

'Mağaralar şehri'nde turizm canlandı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihi geçmişe ve kültürel mirasa sahip, "mağaralar şehri" olarak bilinen Hasankeyf ilçesinde, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla turizmde hareketlilik yaşanıyor

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:00
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'Mağaralar şehri'nde turizm canlandı

Batman'ın "mağaralar şehri" olarak bilinen tarihi ilçesi Hasankeyf'te, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla turizm canlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen güven ve huzur ortamının yansımaları, turizmde meyvelerini vermeye başladı.

Ilısu Barajı'nın tamamlanması ile su altında kalacak 12 bin yıllık geçmişe ve kültürel mirasa sahip ilçede turizmde yaşanan hareketlilik, esnafın yüzünü güldürdü.

Adeta açık hava müzesi konumundaki ilçe, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğiyle ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıyor.

İlçenin konuksever esnafı, yöreye yoğun ilgi gösteren turistleri kavallarla, türkülerle ağırlıyor.

Bölgemizde artık huzur var

Esnaf İbrahim Tanrıkulu, 2 yıl öncesine kadar yerli ve yabancı turistlerin ilçeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, terör saldırılarından dolayı ilçeye ziyaretin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Tanrıkulu, bölgede huzurun sağlanmasıyla ilçe turizminin yeniden canlanmaya başladığına işaret ederek, "Bölgemizde artık huzur var. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Hasankeyf olsun Güneydoğu Anadolu Bölgesi olsun, artık huzura kavuştu." dedi.

Tanrıkulu, Hasankeyf'in mutlaka görülmesi gereken güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "İşlerin durduğu dönemde kaval çalmayı öğrendim. Şimdi misafirleri kavalla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Güzel de Hasankeyf'in tarihi bir miras olduğunu dile getirerek, "Güzelliklerinin yerinde görünmesi için herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Konukları kavalla karşılıyor

İlçede rehberlik yapan ve gelen turistleri kavalı ile karşılayan Ali Ayhan, ziyaretçilere ilçeyi gezdirirken kaval çaldığını söyledi.

Hatay'dan ilçeye gelen Hatun Belgit de daha önce Hasankeyf'i görme fırsatının olmadığını belirterek, ilçeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Şırnak'tan İzzet Çetinkaya da, ilçeye ilk kez geldiğini anlatarak, ilçede her yerin tarih koktuğunu, her yerin mükemmel bir dizayna sahip olduğunu aktardı.

Antalya'dan Şehmuz Kurt da Hasankeyf'e hayran kaldığını dile getirerek herkese ilçeyi görmelerini tavsiye etti.

Hasankeyf'te turizm zamanı

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, ilçede turizmin meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı. 

"Hasankeyf'te şu an tam turizm zamanı. Tarihi ve kültürel varlıklarıyla, turizm değerleriyle bütün misafirlerimizi güzel ilçemize bekliyoruz." ifadelerini kullanan Baygüven, bazı turların başladığını bildirdi.

İlçede göreve başlamadan önce Hasankeyf ile ilgili bilgisinin yeterli olmadığını söyleyen Baygüven, "Buraya gelince ilçenin asıl önemini anladım. Çok tarihi bir yer. Medeniyetlerin buluştuğu, medeniyetlere başkentlik yapan bir yer. Bundan dolayı turistlerin burayı görmesini, onları misafir etmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2017 16:53
Anahtar Kelimeler:
TurizmTurizm CanlandıHasankeyfMağaralar şehri
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