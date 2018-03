Amerikalı pop yıldızı Madonna, "MDNA" adını verdiği dünya turnesine İsrail'den başladı.

İstanbul'da da konser verecek yıldız, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan Stadyumu'nda on binlerce hayranının karşısına çıktı.

Göz alıcı kostümleri ve danslarıyla kalabalığı coşturan Madonna, konserinde Lady Gaga'nın "Born This Way" şarkısını da söyledi.

Madonna, İsrail'den sonra Abu Dabi'de konser verecek, 7 Haziran'da ise İstanbul'da sahne alacak.