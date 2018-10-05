Macaristan’daki Mezötür Belediye Kütüphanesi

Araştırmacı : Sevil İrevanli

Yazar : Mediagrup Finlandiya

Eski Osmanlı toprakları olan ve hala da küçe ve çaddelerde Hamza bey ve diğer osmanlı paşalarının adını taşıyan Turani diye bildiğimiz Macaristan’da birçok kütüphaneleri ziyaret ettim.

Mezötür’deki kütüphaneyi ziyaretimin esas sebebi Avrupa birliği ülkelerinde kütüphane sisteminin hanği usulda faaliyet gösterdiği ve okuyucu telebatının hanği seviyede olması idi. Kütüphane ile tanışlığımız Mezötür şehrinde yaşayan eski dostumuz müzisyen Endre ve eşi Maria Boldo sayesinde oldu.

Endre 30 yıl Finlandiya’da kalmış. Finlandiya’da müzik dalında bir sıra etkinlikler edinmiş bir çok şehirde Helsinki, Turku ve Tampere şehirlerinde konserler vermiştir. Daha sonra da öğretici olarak çalışmış. Çalışmaları bir çok dalda biliniyor ve tanınıyor. Finlandiya’da emekli olduktan sonra Macaristan’a dönmüş ve Macaristan’da da bu sanatı devam ettirir, hali hazırda konserler vermektedir. Fince konuştuğu için daha kolay anlaşabildik.

Endre’nin eşi Maria Boldo macar. Finceyi çok az konuşabiliyor. Onunla da hem rus, hem de macarca anlaşabildik. Aynı meslekten olduğumuz için daha bir yakınlık oluştu. Maria Boldo Mezötür’de belediye kütüphanesinin müdürü olmuş, şimdi emekliliğe ayrılsa da beni Mezötür kütüphanesine davet etti. Mezötür küçük bir şehir olmasına rağmen çok büyük bir Kütüphanesi var.

Maria Boldo anlatırken aldığım notlar. Maria Boldo önce kültür merkezinde sonra da kütüphanede çalıştığını anlattı. Mezötür’de 17 bin insan yaşıyor. Kütübanede 90 bin evrak ve günlük gazeteler var. İyirmi 20 yıl önce kütüphaneye çok okuyucu gelerdi. Şimdi İnternet ve teknoloji çok gelişti, Budapeşte’de kütüphaneler, okul kütübaneleri ve cocuklar için kütübaneler vardir. Bizim zamanımızda insanlar kitabi ve kitap okumayı çok severdi ve şimdi de seviyoruz.

Hepsinden önemlisi odur ki biz çocuklar için öyküler anlatıyoruz. En önemlisi çocuklar için kütüphanenin olmasıdır. Kütüphanede çocuk bölümü, tarih bölümü, bedii edebiyat bölümü vardır. Kütüphanede internet, dil bilimi, bilgisayar kursları da faaliyet gösteriyor. Buraya gelen okuyucular filmlere bakar ve musiki dinleme imkanları da vardır. Şeher kütüphaneleri yerli halkın istekleriyle kurulur, burada satranç, dizi, oyunları da vardır.

Ben kendi işimi kütüphanecilik mesleğini çok seviyorum. Çünkü ben insanları seviyorum, onlarla çalışmak, onlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Ben Mezotür’de yayımlanan günlük şehir gazetesinin redaktesini ediyorum. Çeşitli bayramlar ve etkinliklere ayrılan maddi inkanlar devlet tarafından ve kurumlar tarafından finanse edilir.