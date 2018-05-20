Macaristan'da Osmanlı festivali

TATA

Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalde Macar ve Osmanlı askerlerinin kıyafetlerini giyen vatandaşlar, temsili olarak savaş canlandırdı.

Festivalin organizatörü Mihaly Zombori, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tata kentinde Macarlar ve Türklerin 150 yıl birlikte yaşadığını, bugün düzenlenen programda Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmadan hayatını kaybeden tüm kahramanların anıldığını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Tata'ya hükmettiği dönemde bıraktığı izleri objektif bir bakış açısıyla ziyaretçilere anlatmayı hedeflediklerini belirten Zombori, programda ayrıca Osmanlı mutfağı ve o döneme ait kıyafetlerin de tanıtıldığını ifade etti.

Programa katılan Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ise etkinliğin Macarlara Osmanlı dönemini tanıttığını ve Türk-Macar ilişkilerine olumlu katkı yaptığını dile getirdi.

Şahbaz ayrıca, Tata ile isim benzerliği olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi arasında "kardeş şehir" görüşmelerinin devam ettiğini ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü de ifade etti.

Programda ayrıca, Yunus Emre Enstitüsünce "İki Kıta Arasında-İstanbul'un 3 Boyutlu Tarihi Sergisi" de açıldı.