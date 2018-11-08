Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri

LONDRA

Londra Yunus Emre Enstitüsünün kentin merkezinde yer alan Saint James Kilisesi'nde düzenlediği "İstanbul’dan Sesler" isimli konserde, Osmanlı padişahları Sultan 3. Selim ile Abdülaziz’in eserlerinin de aralarında yer aldığı seçkin klasik Türk müziği eserleri çalındı.

Londra'da yaşayan Türk toplumunun yanı sıra yabancı dinleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği konserde solist Dilek Türkan'a kanunda Atilla Akıntürk, tanburda Murat Salim Tokaç kemençede Derya Türkan perküsyonda Fahrettin Yarkın eşlik etti.

Konserin enstrümental eserlerin yer verildiği ilk bölümünde Hızır Ağa'nın Segah Peşrevi, 3. Selim’in Pesendide Saz Semaisi, Tatyos Efendi’nin Hüseyni Saz Semasi ile Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirto ve Hicaz Mandıra eserleri icra edildi.

Konserin uşşak koşmalar "Cihanda Var Mı Acep" ve "Saki Ya Camında Nedir Bu Esrar" adlı uşşak koşma eserlerle başlayan ikinci bölümünde ise Yorgo Bacanos’un "Bir Yaz Gecesi", Sadettin Kaynak'ın "Akşam Yine Gölgen", Nazif Girgin'in "Akşam Olunca Yarelerim Sızlar" ve Refik Fersan'ın "Kadıköylü" şarkılarına yer verildi.

Konser nihavend makamındaki "Bülbül Kantosu"nun icra edilmesiyle son buldu.