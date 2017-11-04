Litvanyalı sanatçının elinden 3 boyutlu keçeler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Litvanyalı Jovita Sakalauskaite, üç boyutlu keçe tasarımlarıyla geleneksel Türk el sanatının tanıtımına katkı sunuyor.

Geleneksel Türk el sanatından çok etkilenip profesyonel çalışmalar yapmaya karar veren ve ardından İzmir'e yerleşen Sakalauskaite, bu alanda DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır'dan eğitim aldı. Doktorasını da tamamlayan Sakalauskaite keçe çalışmalarına halen Prof. Dr. Adanır ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde devam ediyor.

Litvanyalı öğretim görevlisi, yaptığı üç boyutlu ve farklı keçe tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

İnsan duygusunu, keçeden oluşan 3 boyutlu yüz ifadelerini "kaktüs" adını verdiği koleksiyonda bir araya getiren Sakalauskaite, Adanır ile hazırladıkları üç boyutlu sanat eserlerini dünyanının birçok ülkesinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Uruguay'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali'nde elde ettiği jüri onur ödülünü Türkiye'ye getiren Sakalauskaite, keçe sanatında farklı metodlar geliştirmeye devam ediyor.

Sakalauskaite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, geleneksel el sanatları konusunda çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Keçenin yumuşak ve sıcak yapısından çok etkilendiği anlatan Sakalauskaite, şöyle konuştu:

"Geleneksel keçe sanatının günümüze taşınması gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı onu farklı bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Geleneksel çıkış noktasından 3 boyuta geçirdim. Onu alıştığımız görüntüden daha çok farklılaştırdım. Geleneksel Türk tekstili arasında bulunan keçeyi farklı yorumlayarak tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorum."

"Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum"

Keçeyle ilgilenirken çok huzurlu olduğunu dile getiren Litvanyalı sanatçı, öğrencilerini de keçe sanatına yönlendirmeye çalıştığını vurguladı.

Hazırladığı çalışmalarla yurt dışında düzenlenen sanatsal etkinliklere katıldığını belirten Sakalauskaite, "Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum, keçe gibi tarihi ve geleneksel bir sanatı öğrenmek isteyen herkese yardımcı oluyorum." şeklinde konuştu.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tekstil Tasarımı Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ise Sakalauskaite'nın geleneksel Türk el sanatlarına çok ilgili olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatına farklı bir yorum getirerek çağdaş tekstil sanatları içinde yer almasını amaçladıklarının altını çizen Adanır, "Özellikle kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek için birlikte çalışma başlattık. Tamamı keçeden oluşan 200 eser oluşturduk. Uruguay'da düzenlenen yarışmada çok büyük ilgi gördü." ifadelerini kullandı.