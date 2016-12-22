Samsun'da,

Osmanlıca

Türkçesi dersi de verilen

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri

, Osmanlı Türkçesi ile "Heybe" adıyla dergi çıkardı.

Haftada 2 saat Osmanlı Türkçesi eğitimi alan 10 ve 11. sınıf öğrencilerince hazırlanan "Heybe" adlı 10 sayfadan oluşan dergide, okulun tanıtımının yanı sıra projeler, edebiyat, sanat ve spor gibi konularda haberler bulunuyor.

İlk sayısı 250 adet bastırılan ve kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılan derginin ikinci sayısının 500 adet bastırılması planlanıyor.

Okul müdürü Hamza Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, okullarında Osmanlıcanın zorunlu ders olarak okutulduğunu söyledi.

Öğrencilerin edindikleri bilgiyi "Heybe" dergisiyle esere dönüştürdüğünü ifade eden Sofuoğlu, "Öğrencilerimiz bir dergi çıkarmak istediklerini belirtince güncel bilgilerle dolu bir çalışma yapılmasını istedik. Hem okul haberleri hem de kültür sanat haberleri, bulmaca, fıkra, eğlence ve spor sayfası olan bir dergi çıkarmayı planladık. Öğrencilerimizin istek ve gayreti derginin ortaya çıkmasını sağladı." dedi.

Osmanlıca öğretmeni Hakan Kamacı da derginin 18 ve 19. yüzyıl diliyle yazıldığını anlatarak, "Dil, yaşayan bir varlık, sürekli gelişiyor. İlk sayısı çıkartılan dergi ile ilgili olumlu tepkiler aldık. Okulumuzu ziyaret eden yazar ve bürokratların dergiye olumlu eleştiriler getirmesi, bizleri mutlu etti." diye konuştu.

"Ön yargıyı yok etmek için dergiyi çıkardık"

Derginin editörlüğünü yapan 11. sınıf öğrencisi Fatma Nur Yıldız da eğitimini aldıkları Osmanlı Türkçesi ile dergi çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Osmanlı Türkçesine ön yargı ile bakıldığına işaret eden Yıldız, dergiyi, bu algıyı ortadan kaldırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çıkardıklarını belirtti. Aldıkları olumlu tepkilerden mutlu olduklarını dile getiren Yıldız, ikinci sayıda daha farklı konuları işleyeceklerini söyledi.

AA