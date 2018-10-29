Lions’un katkılarıyla Cumhuriyet Kupası Tango Dans Yarışması

Komite Başkanı Zerrin Tever yarışma sonucu ödül törenindeki konuşmasında “Büyük gün, büyük zafer 29 Ekim’e iki gün kala Cumhuriyet Kupası Arjantin Tango Dans Yarışması’na katılarak Cumhuriyet Bayramımız’ı erkenden kutladık. Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi olarak Ata’mıza ve Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı, sevgimizi ve saygımızı bu kadar güzel her dakikası nefes tutularak izlenen bir dans organizasyonuna da katılarak içselleştirdik. Gönlümüzdeki geleceğe Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda kavuşmak dileğiyle herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz”. Dedi.

Lions’un ilke ve tanıtımının kültür ve sanat olarak dünyaya dışa açılan penceresi olarak görselliği yansıtıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleşen geceye katılım çiftlerde 30 civarında, seyirci olarak katılım 200 kişinin üzerindeydi. Cumhuriyet konseptli bu geceyi organize eden tango yetkilileri ve bu projeye sosyal proje olarak giren Zerrin Tever Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini, plaketlerini ve Cumhuriyet konseptli Lions tanıtım aksesuarlarını takdim ettiler.

Haber : Zambak Karabay