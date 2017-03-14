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Lions Kulüpleri 100. Yılını Kutladı...

1917’den 2017’ye 100. yılında Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmetler Vakfı’nın Feneryolu’ndaki Kireçcibaşı Köşkü’nde kutlama Pıd Prof. Dr. Hayri Ülgen’in faaliyetleri ile ilgili konuşmasının ardından kokteyl ile devam etti...

Lions Kulüpleri 100. Yılını Kutladı...

1917’den 2017’ye 100. yılında Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmetler Vakfı’nın Feneryolu’ndaki Kireçcibaşı Köşkü’nde kutlama Pıd Prof. Dr. Hayri Ülgen’in faaliyetleri ile ilgili konuşmasının ardından kokteyl ile devam etti...

14 Mart 2017 Salı 13:19
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Lions Kulüpleri 100. Yılını Kutladı...

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası Lions Federayonu Genel Yönetmeni Ethem Alkan ile faaliyetlerine dair yaptığım kısa söyleşide Lionsların kurulmasının amacını şu şekilde özetledi...

“ABD’nin Chicago kentinde yaşamakta olan Melvin Jones, üye olduğu işadamları kulübünün basit ve dünyayı değiştirecek bir soru sorar: “İnsanlar oldukları yetenekleri yaşadıkları toplumun gelişmesi için kullansa nasıl olur?” Jones’un 1917 yılında sorduğu bu soruyla kurulan Lions Kulübü, bugün 200 ülkede, 46.000 kulüp ve 1.4 milyon üye ile faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil hizmet kuruluşudur”diyerek bilgi verdi...sırası ile Vizyon ve Misyonlarını anlattı...

“Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin resmi web sitesinde; birliğin tarihçesi amacı, misyon ve vizyonu, kurucusunun biyografisi, yapılan çalışmalar, ülkeler ve coğrafi alanlar yer alıyor. Misyonu; gönüllülerini topluma hizmet, insanlığın ihtiyaçları ile tanışma, barışı destekleme ve Lions Kulüpleri yoluyla uluslararası anlayışın geliştirmesi için yetki vermek. Vizyonumuz, yardımseverlik ve toplum hizmetinde dünya çapında lider olmaktır” diye ekliyor...

Bugün Türkiye’de 7000 Lion ve 1000 Leo Türk insanına hizmet ediyor. Lion ve Leo olmak için ne yapmak gerekiyor sorusunu yönelttiğimiz Ethem Alkan, Lion Kulübe katılabilmek için belli aşamalardan geçilmesi gerektiğini belirtiyor. 18 yaşını doldurmuş, Atatürk ilkelerine bağlı, ahlaklı, sabıka kaydı bulunmayan kişinin, bir Lions’un aday olarak önermesi ile üyelik süreci başlıyor.

Leo’nun gençlik programı olduğunu 18-30 yaş arası gençlerden oluştuğunu belirterek, gönüllülük yoluyla gençlerin kişisel gelişimine fırsat vermeye çalışıyoruz. Üç ana ilkesi var Leo’nun Lidelik, Deneyim ve Fırsat Yaratmak...diyerek Dünyada 140 ülkeye yayılmış 6500 Leo Kulüp olduğunun bilgisini veriyor...

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Anahtar Kelimeler:
Lions Kulüpleri100. YılKutlamaZambak Karabay
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