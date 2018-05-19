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Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...

Çiftehavuzlar Lions Kulübü ve Kültür - Sanat Komitesi işbirliği ile Koleksiyoner – Lion Oğuz Asena’nın 40 yılı aşkın sürede biriktirdiği özel koleksiyon Resim, Baskı, Hat ve Osmanlı Padişah Tuğralarından oluşan “Tarihten Yapraklar Sergisi” 14 Mayıs 2018 günü kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...

Çiftehavuzlar Lions Kulübü ve Kültür - Sanat Komitesi işbirliği ile Koleksiyoner – Lion Oğuz Asena’nın 40 yılı aşkın sürede biriktirdiği özel koleksiyon Resim, Baskı, Hat ve Osmanlı Padişah Tuğralarından oluşan “Tarihten Yapraklar Sergisi” 14 Mayıs 2018 günü kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:29
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Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...



Kilercibaşı Köşkü bir koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor. 118 – Y Lions Kulübü yöneticileri, davetliler, basın mensupları, sanatsever ve sanatçıların hazır bulunduğu sergide, Oğuz Asena‘nın 70 koleksiyon eseri yer alıyor. Resim, baskı, hat ve Osmanlı Tuğralarından oluşan Oğuz Asena Koleksiyonu ilk kez sergileniyor.
Elde edilen gelir koleksiyon sahibi Değerli Lion Oğuz Asena tarafından belli bir oranda Burslar Komitesi’ne aktarılacaktır.
Sergi; Kilercibaşı Köşkü‘nde 21 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Haber: Zambak Karabay

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Anahtar Kelimeler:
Kültür - Sanat Komitesi
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