Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...





Kilercibaşı Köşkü bir koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor. 118 – Y Lions Kulübü yöneticileri, davetliler, basın mensupları, sanatsever ve sanatçıların hazır bulunduğu sergide, Oğuz Asena‘nın 70 koleksiyon eseri yer alıyor. Resim, baskı, hat ve Osmanlı Tuğralarından oluşan Oğuz Asena Koleksiyonu ilk kez sergileniyor.

Elde edilen gelir koleksiyon sahibi Değerli Lion Oğuz Asena tarafından belli bir oranda Burslar Komitesi’ne aktarılacaktır.

Sergi; Kilercibaşı Köşkü‘nde 21 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Haber: Zambak Karabay