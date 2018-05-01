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Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı anılıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı dolayısıyla Aya İrini Müzesi'nde anma konseri düzenleyecek.

Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı anılıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı dolayısıyla Aya İrini Müzesi'nde anma konseri düzenleyecek.

01 Mayıs 2018 Salı 16:08
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Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı anılıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), vefatının 10. yılında dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'i anma konseri düzenleyecek.

Aya İrini Müzesi'nde 11 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde, Giuseppe Verdi'nin, İtalyan edebiyatçı Manzoni'nin ölümü üzerine bestelediği "Requiem" adlı eseri yorumlanacak.

Meksikalı tenor Fabian Lara'nın konuk sanatçı olarak yer alacağı konserde, İDOB'a İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Antonio Pirolli'nin yönetimindeki etkinlikte, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile soprano Perihan Artan ve mezzosoprano Nesrin Gönüldağ da sahne alacak.

Konser, 20.00'de başlayacak.

Leyla Gencer

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

AA

Son Güncelleme: 01.05.2018 16:14
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Giuseppe VerdiAya İrini MüzesinLeyla Gencerİstanbul Devlet Opera Ve Balesi (İDOB)
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