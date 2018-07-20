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Levent Yüksel'in Harbiye konserine yoğun ilgi

Pop müzik yorumcusu Levent Yüksel müzikseverlerle buluştu.

Levent Yüksel'in Harbiye konserine yoğun ilgi

Pop müzik yorumcusu Levent Yüksel müzikseverlerle buluştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:33
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Levent Yüksel'in Harbiye konserine yoğun ilgi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Levent Yüksel, "Ya Sonra", İstanbul", "Dedikodu", "Beni Bırakın", "Kadınım", "Medcezir", "Katil", "Değer mi Hiç?", "Tuana", "Kara Ağaç", "Bu Gece Son", "Uçurtma Bayramları", "Beni Benimle Bırak", "Beni Unutma", "Yalnızım", "Hor Görme", "Allah'ım", "Ya Rabbim", "Bi Daha" ve "Zalim" adlı sevilen şarkılarını yorumladı.

Levent Yüksel, oyuncu Gökçe Bahadır (solda) ile düet yaptı.

 Konserin başında sahneye oyuncu Gökçe Bahadır'ı davet ederek "Ayrılmam" şarkısını birlikte yorumlayan Yüksel, İbrahim Tatlıses'in söylediği "Mutlu Ol Yeter" ile Orhan Gencebay'ın "Kaderimin Oyunu" adlı şarkılarını da repertuvarına aldı.

Sanatçıya sahnede Yasin Öktem ve Güler Tuncer vokal olarak eşlik ederken, gitarda Hasan Meten, basgitarda İrfan Keçebaşoğlu, perküsyonda Koray Ural, davulda Erkan Sönmez, klavyede Can Ataç, kemanda Hidayet Sevinç, kanunda ise Ertuğrul Sevinç yer aldı.

Levent Yüksel, kendisini izlemeye gelenlere teşekkür ettiği konserde iki saate yakın sahnede kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Levent YükselHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
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