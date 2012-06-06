Lefkoşa'da tezhip sergisi

Geleneksel Türk sanatlarından tezhip ve minyatür sergisi Lefkoşa Bedesten'de açıldı.

Tezhip ve minyatür sanatçısı Sabriye Şeker yönetiminde Sabriye Şeker ve Şeker Sanatevi Grubu'nun tezhip ve minyatür sergisi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde, Kaner Şirketler Grubu'nun desteğiyle, izlenime sunuldu.

Serginin açılışına, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükeliçisi Halil İbrahim Akça da katıldı.

Sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan 35 eserin 8'i Kıbrıs eserlerinden oluşuyor. Sergiden elde edilen gelirin tamamı Spastikleri Koruma Cemiyeti yararına, farklı gelişen bireylere yönelik ''Yaşam Ev'' projesine bağışlanacak.

Büyükelçi Akça, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğe katkı koyma teklifini ilk aldıklarında hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını belirterek, geleneksel sanatların yeniden hayat bulmaya başladığını, bugünkü serginin de bunun önemli bir örneği olduğunu söyledi.

Bu sergi sayesinde farklı sanat dallarıyla ilgili de bilgi alma imkanı bulduklarını belirten Akça, Kaner Şirketler Grubu'nun serginin gelirinin Spastikleri Koruma Cemiyeti yararına bağışlanması teklifinden de gurur duyduklarını kaydetti.

Akça, bu serginin Bedesten'de yer almasına olanak sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti, herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de sosyal hizmetler konusunda her zaman duyarlı olan Büyükelçi Akça'ya teşekkür ederek, bu etkinliğin gelirinin yararlı yerlerde kullanılması konusunda işbirliği yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Şeker Sanatevi Grubu Yöneticisi Sabriye Şeker ise insanların duygularını ve düşüncelerini ifade eden sanatların tarih boyunca var olduğunu bildirerek, yok olmaya yüz tutan eserleri sanatseverlerle buluşturmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Sanatın insanlar arasında köprü kurduğuna işaret eden Şeker, sanatın gücünü KKTC halkıyla paylaşmak için ve faydalı işlere imza atmak için uğraştıklarını belirtti.

Bakan Ünverdi, Büyükelçi Akça ve sanatçı Sabriye Şeker tarafından açılan sergi, 9 Haziran'a kadar açık kalacak.

