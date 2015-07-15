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Lee 55 yıl sonra yeni romanını yayınladı

İngilizce özgün adıyla "To Kill a Mockingbird"in (Bülbülü Öldürmek) yazarı 89 yaşındaki Harper Lee, 55 yıl sonra ikinci romanı "Go Set a Watchman"ı yayınladı.

Lee 55 yıl sonra yeni romanını yayınladı

İngilizce özgün adıyla "To Kill a Mockingbird"in (Bülbülü Öldürmek) yazarı 89 yaşındaki Harper Lee, 55 yıl sonra ikinci romanı "Go Set a Watchman"ı yayınladı.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 08:25
813 Okunma
Lee 55 yıl sonra yeni romanını yayınladı
NEW YORK - Amerikalı romancı Harper Lee'nin, modern Amerikan edebiyatının klasikleri arasına giren 1960'ta yayınlanan Bülbülü Öldürmek romanının ardından uzun süre beklenen yeni kitabı "Go Set a Watchman", raflardaki yerini aldı.

ABD'de HarperCollins yayınevi tarafından, ilk etapta 2 milyon adet basılan Lee'nin yeni kitabı, New York Halk Kütüphanesi'nden 550 adet sipariş alırken, ülkenin bazı şehirlerinde okuyucular, kitapçılarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Lee'nin 40 farklı dile çevrilen Bülbülü Öldürmek kitabı dünya genelinde 40 milyon satmıştı.

Lee, "Go Set a Watchman"dan önceki Bülbülü Öldürmek romanında, çocukluğunun geçtiği Alamaba'nın Monroeville kabasında 1936 yılında yaşadığı ırkçılıkla ilgili bir deneyimini, ABD'nin güneyinde Maycomb adlı kurgusal bir kasabada benzer sorunlarla karşılaşan küçük bir kızın ağzından kaleme almıştı. 

Lee'ye 1961'de Pulitzer Ödülü kazandıran Bülbülü Öldürmek, 1962'de filme uyarlanırken, filmde oynayan ünlü oyuncu Gregory Peck, 3 Oscar ödülünün sahibi olmuştu. 

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 10:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRomanLee55 Yıl
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