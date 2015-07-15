Lee 55 yıl sonra yeni romanını yayınladı

NEW YORK - Amerikalı romancı Harper Lee'nin, modern Amerikan edebiyatının klasikleri arasına giren 1960'ta yayınlanan Bülbülü Öldürmek romanının ardından uzun süre beklenen yeni kitabı "Go Set a Watchman", raflardaki yerini aldı.

ABD'de HarperCollins yayınevi tarafından, ilk etapta 2 milyon adet basılan Lee'nin yeni kitabı, New York Halk Kütüphanesi'nden 550 adet sipariş alırken, ülkenin bazı şehirlerinde okuyucular, kitapçılarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Lee'nin 40 farklı dile çevrilen Bülbülü Öldürmek kitabı dünya genelinde 40 milyon satmıştı.

Lee, "Go Set a Watchman"dan önceki Bülbülü Öldürmek romanında, çocukluğunun geçtiği Alamaba'nın Monroeville kabasında 1936 yılında yaşadığı ırkçılıkla ilgili bir deneyimini, ABD'nin güneyinde Maycomb adlı kurgusal bir kasabada benzer sorunlarla karşılaşan küçük bir kızın ağzından kaleme almıştı.

Lee'ye 1961'de Pulitzer Ödülü kazandıran Bülbülü Öldürmek, 1962'de filme uyarlanırken, filmde oynayan ünlü oyuncu Gregory Peck, 3 Oscar ödülünün sahibi olmuştu.