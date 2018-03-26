Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116693
ALTIN
172.932
DOLAR
3.9873
STERLİN
5.6557
EURO
4.9455
'Yapay zekayla tedavi'
'Yapay zekayla tedavi'
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor

"Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, kütüphanelerin gece de açık olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

"Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, kütüphanelerin gece de açık olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:33
0 Okunma
"Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane'de düzenlenen ve bu yılki teması "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" olan 54. Kütüphane Haftası açılış programında konuştu. 

Türkiye'nin her yerinde kitaplara ve kütüphanelere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, İzmir Halk Kütüphanesini de en yakın zamanda tamamlayacaklarını bildirdi. Kurtulmuş, bin 150 kütüphanenin olduğunu ifade ederek, bunların bir kısmının büyük, bir kısmının da küçük kütüphaneler olduğunu dile getirdi. 

Kütüphaneler gece de açık olacak

Kütüphanelerin yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçoğumuz hayatının bir döneminde kütüphanelere giderek orada en azından derslerimizi çalıştığımız, kitaplar arasında vakit geçirdiğimiz yerler olmuştur. Biz istiyoruz ki gençlerimiz de 24 saatlerini kütüphanelerde geçirsin. Bunun ilk örneğini Beyazıt Kütüphanesinde verdik. Bu kütüphanemiz 24 saat açık, bazı geceler insanlar orada bir araya geliyorlar. Kütüphaneleri daha canlı hale getirmek, yaşayan kütüphaneler haline getirmek en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz somut bir hedeftir. 71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız. Özellikle kütüphaneci arkadaşlarımız bu konuda biraz fazla fedakarlık yapacaklar. Gezici kütüphaneler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde kütüphaneye ulaşamayan gençlerimize, kardeşlerimize, bir şekilde ulaşmayı sağlıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda gezici kütüphane imkanlarımızı artıracağız."

Kurtulmuş, "Türkiye'nin kitap okunması ve basılması konusunda bir eksiklik olduğu" anlayışının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Dünyadaki kitap piyasasında Türkiye 11. sıradadır. Geçen yıl 60 binin üzerinde kitap tescillenmiştir. Basılan kitap sayısı bakımından Türkiye 11. sıradadır. Bunların hiçbirisi yeterli değil ama çok da üzüleceğimiz bir tablo değildir. Yayıncılık hayatını destekleyeceğiz. Türk eserlerinin yabancı dile çevrilmesi bakımından bunların dünyanın başka ülkeleri bakımından okurların eline ulaşmasını sağlayacak her türlü çalışmayı yerine getireceğiz." dedi.

11 yaşındaki kitap kurdundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan sıra dışı halk kütüphanesi kullanıcılarını anlatan belgeselin gösterimi de yapıldı. Bakan Kurtulmuş, belgesele konu olan sıra dışı okurlara hediye takdim etti.

Mardin'de yaşayan 11 yaşındaki kitap kurdu Emine Zehra Sonkaya, kitap sevgisi ve konuşmalarıyla büyük beğeni topladı. Sahnede ödülünü Bakan Kurtulmuş'un elinden aldığı sırada Sonkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için Bakan Kurtulmuş'a bir mektup verdi.

Günde 3 kitap bitirdiğini ve resimsiz kitapları daha çok sevdiğini anlatan Sonkaya, "Yaşanan olayları zihnimde canlandırıyorum. Kütüphaneye gitmeyen arkadaşlarım vardı. Kitabı sevdirmeye çalıştım. Büyüyünce kütüphaneci olmak istiyorum." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşMilli Kütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film
Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film
Nadide eserlere "ince" dokunuşla özel koruma
Nadide eserlere "ince" dokunuşla özel koruma
Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı
Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı
"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"
"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ