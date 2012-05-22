Kütüphaneler günde 55 kişiyi ağırladı

İZMİR (AA) - Türkiye'de geçen yıl bin 118 kütüphane, toplam 18 milyon 826 bin 715 okuyucuya hizmet verdi.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl, 43'ü gezici, toplam bin 118 kütüphane okuyuculara hizmet verdi.

Toplam 15 milyon 621 bin 478 kitabın okuyucularını beklediği kütüphanelere, 1 milyon 105 bin 600 yeni kitap satın alındı.

Abone olunan süreli yayın sayısının 248 olduğu kütüphanelerde, derlenen kitap sayısı 44 bin 635'i, derlenen süreli yayın sayısı 12 bin 555'i, cilt atölyesinde ciltlenen kitap sayısı 3 bin 751'i buldu.

Geçen yıl kütüphaneye giden toplam okuyucu sayısı ise 18 milyon 826 bin 715 oldu. Buna göre resmi tatiller ve pazar günleri hariç açık olan kütüphaneler, günlük ortalama 55 okuyucuyu ağırladı.



-Kayıtlı 753 bin okur-



Yerleşik kütüphanelerde kayıtlı üye sayısının 753 bin 378'e ulaştığı kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı ise 6 milyon 215 bin 605 oldu.

Kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapan kütüphanelerde, geçen yıl düzenlenen 3 bin 646 kültürel etkinlikten 781 bin 228 kişi yararlandı.

Toplam 43 gezici kütüphaneyle ise 737 noktaya hizmet götürüldü. Okuyucuların 99 bin 468 kitaptan yararlanabileceği gezici kütüphaneler ise 234 bin 236 okuyucuya hizmet verdi.

Kayıtlı üye sayısının ise 29 bin 485 olduğu gezici kütüphanelerden, 244 bin 323 kitap ödünç verildi.

