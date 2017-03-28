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"Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "İnsanlar gündüzleri çalışırlar, akşamları da kütüphanelere gitmek isteyebilirler. Biz de bunu ülkemizde başlatmak istiyoruz." dedi.

"Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "İnsanlar gündüzleri çalışırlar, akşamları da kütüphanelere gitmek isteyebilirler. Biz de bunu ülkemizde başlatmak istiyoruz." dedi.

28 Mart 2017 Salı 14:25
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"Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnsanlar gündüzleri çalışırlar, akşamları da kütüphanelere gitmek isteyebilirler. Biz de bunu ülkemizde başlatmak istiyoruz. İlk pilot uygulamamızı İstanbul'da planladık. Sabah saat 08.30 akşam saat 22.00 arasında kütüphanelerimizi açık tutmak için düzenlemelerimizi yapıyoruz." dedi.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası'nın hayırlı olmasını diledi. Kitapseverler ve kütüphaneciler için çok güzel çalışmalarının olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kitap okuru ve kütüphanelere devam eden okur sayısı hızla artıyor. Yayın sektörü hızla gelişiyor. Türkiye, geçen yıl itibarıyla yayıncılık sektöründe dünyada 11. sırada. İnşallah bu sene ilk 10'a gireceğiz. Bütün diğer alanlarda olduğu gibi ilk 10'a girme hedefine de ilk tutturan sektörlerden biri de inşallah kitapçılık, yayıncılık sektörü olacak. Eskişehir'deki kütüphanemizin yapımı devam ediyor. Daha butik semt kütüphaneleri kurmayı da planlıyoruz. Birçok kentte bunu gerçekleştirmeye başladık. Kütüphanecilik alanında Türkiye, 2023 hedeflerine birçok sektörden daha önce oluşacak."

"Pilot uygulamamızı İstanbul'da planladık"

Avcı, Avrupa, ABD gibi birçok ülkede kütüphanelerin 8 saat usulüyle çalışmadığını bildirdi. Kütüphanelerin birçok ülkede gece geç saatlere kadar açık olduğunu anlatan Avcı, şunları söyledi:

"İnsanlar gündüzleri çalışırlar, akşamları da kütüphanelere gitmek isteyebilirler. Onlara da bu imkanı vermek için kütüphanelerin mesai saatleri biraz daha uzundur. Biz de bunu ülkemizde başlatmak istiyoruz. İlk pilot uygulamamızı İstanbul'da planladık. Sabah saat 08.30 akşam saat 22.00 arasında kütüphanelerimizi açık tutmak için düzenlemelerimizi yapıyoruz. Tabi çalışanların memnuniyeti ve motivasyonu da önemli, kütüphanecilerimiz bu konuda sıcak bakıyor. Pilot uygulamadan alacağımız sonuçlarına bakarak diğer illerimizde de mevsim şartlarını da göz önüne alarak mesai saatlerimizi kütüphanelerimiz hatta müzelerimiz için inşallah ayarlayacağız. Böylece vatandaşlarımız kütüphanelerden, inşallah ileride müzelerden de daha uzun zamanlar istifade etme fırsatı bulacaklar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi AvcıKütüphaneler
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