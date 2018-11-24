Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü...
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Kupada 5. eleme turunun kura...
TFF son dakika golü attı
TFF son dakika golü attı

"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması

UNESCO kültürel miras listesinde yer alan "Burundi davulu"nun tanıtıldığı "Kutsal Burundi Davulu Günü" Ankara'da kutlandı

"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması

UNESCO kültürel miras listesinde yer alan "Burundi davulu"nun tanıtıldığı "Kutsal Burundi Davulu Günü" Ankara'da kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:30
0 Okunma
"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması

ANKARA

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) "Somut Olmayan Kültürel Miras" (ICH) listesinde yer alan "Burundi davulu"nun tanıtımının yapıldığı "Kutsal Burundi Davulu Günü" Ankara'da kutlandı.

Ulus Gençlik Parkı Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin Burundi nezdinde büyükelçisi tayin edilen Büyükelçi Serap Ataay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Burundi İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Abdurrahman Uzun, Ankara'daki yabancı misyon şefleri, iş insanları ve sanatseverler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gösterilen video ile ulusal davulun tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Nkurabagaya, "Türkiye ile Burundi arasındaki ilişkiler sağlam ve karşılıklı güvenle gelişiyor." dedi.

Davulun Burundi tarihindeki önemine işaret eden Nkurabagay, şunları söyledi:

"Bu davul sadece bir müzik aleti olarak tanımlanamaz. Burundi davulları medeniyet mirasıdır ve kültürümüzün değerini dünyanın dört bir köşesine taşır. Burundi hükümetinin diplomatik çabalarıyla 27 Kasım 2014 tarihinde UNESCO mirasına girmiştir. Davulumuzu dünyaya tanıtmak içi bugünü gururla kutluyoruz. 15. yüzyıldan beri davulumuz gücün simgesidir."

Büyükelçi Demirer, ulusal anma günleri dolayısıyla Burundi Büyükelçiliği temsilcilerini ve Türkiye'de yaşayan Burundi vatandaşlarını tebrik etti.

"Son dönemde üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Burundi ile ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine önem atfediyoruz." ifadesini kullanan Demirer, şöyle konuştu:

"Burundi'de büyükelçiliğimizin açılması bunun en büyük ispatıdır. Gelecek ay göreve başlayacak büyükelçimiz Serap Ataay da aramızdadır. Büyükelçiliğimizin faaliyete açılmasının iş birliğimizi daha da ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Burundi hükümetinde de aynı kararlılığı görebilmek bizleri mutlu etmektedir. Bu düşüncelerle dost Burundi halkına mutluluk diliyorum."

Etkinlikte ülke bayrağının renkleri beyaz, yeşil ve kırmızı kostümlü kıyafetler giyen erkek ve kadın dansçılar sahne aldı. Davul ve performans gösterilerinin sergilendiği sahnede mehteran ekibi de marşlar söyledi.

Burundi'ye özgü "Umuvugangoma" (Cordia Africana) ağacından oluşan gövdesi ve bu gövdeye gerilen boğa derisinden yapılan davul, Burundi halkı tarafından kutsal sayılıyor.

AA

Son Güncelleme: 24.11.2018 09:31
Anahtar Kelimeler:
UNESCOKutsal Burundi Davulu Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Zarafetin Keşfi' hat sergisi MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerini bekliyor
'Zarafetin Keşfi' hat sergisi MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerini bekliyor
'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' 1 Ocak'ta vizyonda
'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' 1 Ocak'ta vizyonda
‘Sabahı Aramak’ okurlarıyla buluştu
‘Sabahı Aramak’ okurlarıyla buluştu
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif
'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'
'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'
Şehr-i aşk İstanbul: Doğunun Başkenti’nden Masalsı Melodiler
Şehr-i aşk İstanbul: Doğunun Başkenti’nden Masalsı Melodiler
Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi
Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Türkiye'ye dönüyor
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Türkiye'ye dönüyor
Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak
Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ