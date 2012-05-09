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Kuşatma sırasında öldürülen çocukların eşyaları sergilendi

44 ay süren Saraybosna kuşatmasında öldürülen bin 600 çocuğun son giydiği eşyalar ve oyuncakları duygulu anlar yaşattı

Kuşatma sırasında öldürülen çocukların eşyaları sergilendi

44 ay süren Saraybosna kuşatmasında öldürülen bin 600 çocuğun son giydiği eşyalar ve oyuncakları duygulu anlar yaşattı

09 Mayıs 2012 Çarşamba 15:10
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Kuşatma sırasında öldürülen çocukların eşyaları sergilendi

SARAYBOSNA - Saraybosna'nın 44 ay süren kuşatılması sırasında öldürülen çocukların şahsi eşyaları sergilendi.

Savaş hatıralarının yaşatıldığı Saraybosna Savaş Tiyatrosu'nda (SARTR), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın kuşatma altında tutulduğu 44 ay boyunca öldürülen yaklaşık bin 600 çocuğun son giydiği ayakkabı, kazak, öldürüldüğü sırada üzerinde bulunan cüzdan ve oyuncakları görenler gözyaşlarını tutamadı.

Küçük bir Saraybosnalı kız çocuğunun hayatını kaybetmeden 2 gün önce annesine yazdığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik kartı, sergiyi gezen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Saraybosna'da 1992-1995 Döneminde Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovitsa, AA'ya yaptığı açıklamada, öldürülen çocukların sayısına ancak ailelerin verdiği bilgiler doğrultusunda ulaşılabileceğini belirterek, "Bir çok aile hala çocuğunun öldürülmesi hakkında bilgi vermedi. Onlardan birçoğu o acılı döneme geri dönmekten çekiniyor. Bu ailelerin birçoğu da Saraybosna ve Bosna-Hersek'te yaşamıyor ve onların adreslerini bulmakta zorluk çekiyoruz. Biz araştırmalara devam edeceğiz ve öldürülen çocukların bilgilerin tamamını toplamaya çalışacağız" diye konuştu.

Grabovitsa, "Bu gerçeklerin sunulması, öldürülen çocukların ebeveynleri için büyük önem taşımakta. Ondan dolayı bu sergi bizim için çok önemli. Bu sergiyi biz Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde sergilemeye ve bu acıya herkesin tanık olmasına çalışacağız" dedi.

Serginin 8-15 Mayıs tarihleri arasında açık kalacağını belirten Grabovitsa, çocuk eşyalarının Avrupa ülkelerinde de sergilendikten sonra Saraybosna Kuşatma Müzesi'nde Saraybosna'nın öldürülen çocukları için ayrılacak özel bir köşede yer alacağını anlattı.

44 ay süren Saraybosna kuşatmasında öldürülen 11 bin 541 savaş kurbanının arasında yaklaşık bin 600 çocuk bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 07:14
Anahtar Kelimeler:
Kuşatma Sırasında öldürülen çocukların Eşyaları Sergilendi
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